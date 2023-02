Susan Wojcicki, CEO de YouTube, dimite después de casi una década: esta es la razón

Después de 25 años trabajando para Google, nueve de ellos como CEO de YouTube, Susan Wojcicki ha anunciado su dimisión de la compañía a la que se unió cuando tan solo era un proyecto que no había generado ni un solo euro. Muchos años después, y tras ayudar a convertir a la compañía en el gigante tecnológico que es hoy en día, Wojcicki se baja del barco.

Hace un cuarto de siglo que Larry Sage y Sergey Brin convencieron a una joven Wojcicki para unirse a su proyecto de diseñador un motor de búsqueda, al que llamarían Google. El valor que aportaba a la compañía era tan alto que en 2014 fue ascendida a CEO de una de las apps más importantes de Google, YouTube, a la que ahora abandona siendo la app más utilizada de la compañía.

"Hoy, después de casi 25 años aquí, he decidido dar un paso atrás en mi papel de responsable de YouTube y empezar un nuevo capítulo centrado en mi familia, mi salud y los proyectos personales que me apasionan. Es el momento adecuado para mí, y me siento capaz de hacerlo porque tenemos un equipo de liderazgo increíble en YouTube."

Tras una vida dedicada a convertir dicha plataforma en lo que es hoy en día, Wojcicki ya ha alcanzado todo a lo que aspiraba, y cree que es hora de dar el paso y abrirles las puertas a otras personas con nuevas ideas.

En el mismo anuncio, ya han dicho quien la sucederá, el elegido es Neal Mohan quien ha trabajado desde 2017 en el equipo de la exCEO como jefe de anuncios de gráficos y de vídeo para más tarde convertirse en director de productos de YouTube. Mohan es responsable de la aparición de funciones como YouTube TV, YouTube Music Premium y YouTube Shorts.

¿Por qué dimite Wojcicki?

En la carta publicada por el equipo de YouTube, la ahora exCEO de la compañía explica que se quiere centrar en su familia, salud y nuevos proyectos, dejando en el aire una explicación concreta de por qué abandona el cargo.

La especulación está a la orden del día, y por ello hemos encontrado varios motivos por los que podría haber tomado esta decisión de dejar un cargo tan importante con tan solo 54 años. A pesar del éxito de YouTube, estos últimos años no han sido fáciles, primero por los problemas para moderar contenidos inadecuados en la plataforma a la vez que las dificultades para monetizar y distribuir justamente con los creadores de contenido.

Por otro lado, la presión por cumplir con las regulaciones de las autoridades de cada país también es motivo de desgaste, por lo que si juntamos todos estos aspectos, podemos asumir que simplemente ha sido el agotamiento de ser la cabeza de una de las apps más utilizadas en el mundo.