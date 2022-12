Estas son cinco recomendaciones de la AEPD antes de regalarle un smartphone a tu hijo

Con las navidades a la vuelta de la esquina, serán millones de niños en todo el mundo que recibirán su primer smartphone como regalo, esto supone un gran paso para ellos, pero con él tanto los padres como menores de edad tienen una serie de responsabilidades para asegurarse de que la privacidad y seguridad de los hijos no se vea comprometida. Por ello la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Y UNICEF España ofrecen cinco recomendaciones antes de darles este regalo.

El uso de teléfonos móviles está cada vez más impregnado en todos los sectores de la sociedad, cada vez se empieza antes a tener un smartphone entre las manos. Y como hemos dicho en repetidas ocasiones, la ciberdelincuencia está en auge, por ello los padres deben ser conscientes de lo que significa que su hijo tenga un teléfono y debe tener en cuenta algunos aspectos para que la experiencia sea positiva.

1. Planifica la llegada del teléfono

Son casi infinitas las posibilidades que nos da un smartphone, por eso antes de darle esta llave para tantas puertas a tu hijo, es más que recomendable prepararle. Los niños pueden ser muy ágiles con la tecnología, pero no lo son tanto con los peligros a los que se exponen, por ello hay que formarles y enseñarles de los peligros que existen en Internet.

2. Supervisa, pon límites y normas

A pesar de que el teléfono es suyo, como padre o madre eres quién manda. Por ello debes tener controlado que el móvil no les quita tiempo de otras cosas (hacer deporte, jugar, estudiar) además de que Internet tiene muchas rincones, por lo que debes ser tú quien establece los límites de que contenidos puede ver o no. Importante no confundir esto, con tener una actitud autoritaria en exceso, ya que puede ser contraproducente, una técnica cada vez más popular es la de firmar un contrato.

3. Protege los datos en redes sociales

Los niños, y muchas veces los adultos, no son conscientes de que todo lo que se publica sobre uno mismo es información que estás dejando en Internet, puede ser que no sea muy comprometida, pero no está bien que datos e información personal sobre tu hijo, familia o casa anden sueltos por ahí. Es importante estar al tanto de qué información es pública en los perfiles de los menores, al igual que saber qué redes usa cada niño.

4. Interésate por los videojuegos que le gustan

Los smartphones se han convertido en el medio favorito de los más pequeños para jugar a videojuegos. Estos títulos ya no son solitarios, sino que muchos de ellos se basan en conectarte con otros jugadores del resto del mundo y mientras esto tiene ventajas, también tiene peligros. Por eso hay que controlar y ajustar a lo que juega conforme la edad del niño a la vez de controlar cuánto tiempo pasan jugando y cómo se comportan.

5. Conoce con quién habla

Siempre respetando su privacidad, pero como adulto responsable de un niño debes saber con quién habla, a quién sigue y con quién interactúa. Es importante darles el control a los niños sobre cómo se relacionan en Internet, pero debes ser tú quien da las pautas y le enseñe qué está bien y qué no y dejarles claro que por encima de todo no deben compartir su información con desconocidos.