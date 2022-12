Así puedes saber si tu número de teléfono es de los 11 millones filtrados por la fuga de WhatsApp

Las filtraciones de datos es una de las peores pesadillas para cualquier compañía y si encima se trata de fugas millonarias mucho peor. Esto es justo lo que le ha ocurrido a WhatsApp, ya que como informamos la semana pasada, se ha descubierto una lista con más de 11 millones de números de teléfono de usuarios españoles, hoy te enseñamos cómo puedes averiguar si el tuyo está a la venta.

Por si no te habías enterado hace un par de semanas se descubrió en un reconocido foro de hackers que se había puesto a la venta un listado con el número de teléfono de alrededor de 360 millones de usuarios de WhatsApp de más de 108 países distintos.

La filtración ha sido confirmada por expertos que han comprobado de primera mano que los números corresponden con cuentas reales, y es cierto que dentro de lo que cabe esta filtración no es tan grave como podría haber sido ya que solo se han conseguido los números de teléfono y direcciones de correo electrónico, pero eso no significa que no nos deba preocupar.

En el caso de España, se estima que se han filtrado alrededor de 11 millones de números, lo que supone casi el 31 % de todos los usuarios españoles con WhatsApp.

Por suerte para aquellos que estén preocupados por si su contacto está entre los afectados, el medio especializado en ciberseguridad y quién informó el primero de la filtración, CyberNews ha habilitado un buscador para que puedas saber si tu número de teléfono o correo electrónico forman parte de esta masiva filtración.

CyberNews

Solo tienes que introducir tus datos y rápidamente te dirá si tus datos están a salvo o no. En el caso de que se haya filtrado tu información, no hay mucho que se pueda hacer al respecto, lo único es que estés más atento y seguir los principios de ciberseguridad.

Los atacantes trataran de emplear campañas de vishing, phishing, fraudes o hacerse pasar por tu persona para engañar a otros y conseguir dinero u otros datos de su interés, pero esto se puede evitar si cumples con una serie de premisas.

Por ejemplo, cuando recibes un mensaje o correo de un remitente desconocido siempre debes asegurarte de que es de confianza y si desconfías ni pinches ni interactúes. Si te contactan y parece un servicio legítimo, es mejor que vayas al sitio web oficial para realizar cualquier movimiento, al igual que debemos eliminar cualquier URL o enlace que nos parezca sospechoso, ya que como dice el dicho "mejor prevenir que curar".