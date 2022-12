Musk hace las paces con Apple después de generar él solo la polémica

Fue a principios de esta semana cuando Elon Musk decidió no morderse la lengua y acusar fuertemente a Apple de ir contra suya a través de diversos tuits, generando una gran polémica y dejando a todos los usuarios de iPhone con la duda si iban a poder seguir usando Twitter en sus smartphones. Por suerte, el CEO de Apple, Tim Cook tiene algo más de temple y ha invitado al magnate a la sede de la manzana para hablar las cosas y aclarar los malentendidos.

Desde que Elon Musk compró Twitter, el hombre más rico del mundo siente que todo el mundo está en su contra. Puede ser que no esté del todo equivocado, ya que las decisiones y comentarios del milmillonario han sido bastante controvertidas y cuestionadas.

Eso ha hecho que se generen dos bandos, aquellos que apoyan a Musk y a todo lo que dice y hace, y los otros que temen por la red social y por lo que se pueda convertir. Muchos de los segundos se han dado por vencidos y han emigrado a otras apps como Mastodon o Hide (aunque no es lo mismo).

Polémica con Apple

Todo comenzó con un tuit de Musk, en el que acusaba a Google y Apple de monopolio (y no le faltaba razón) ya que decía que ambas compañías actuaban como un impuesto en Internet debido a las comisiones que se llevaban.

A los días, Musk decidió volver a atacar, y en esta ocasión acusó a Apple de odiar la libertad de expresión, después de observar que Apple (al igual que muchos otros anunciantes) había reducido radicalmente su inversión en publicidad, que al parecer generaba un 4% de los ingresos por anuncios de Twitter.

El enfado de Musk siguió creciendo, y ese mismo día tuiteó que Apple les estaba amenazando con quitar Twitter de la App Store y no les explicaba el porqué. Mientras Musk se dedicaba a generar polémica y crear conflicto, incluso llegó a decir que no descartaba fabricar su propio smartphone si se retiraba Twitter de las principales tiendas de aplicaciones, Apple y Tim Cook no dijeron nada.

Y es que parece que la empresa fundada por Steve Jobs, tiene otra forma de arreglar sus conflictos, y prefiere hacerlo cara a cara en vez de escribir pullas por Internet. Ya que como hemos podido saber Musk y Cook se han reunido en la sede de Apple, han hablado las cosas y el tono de Musk ha dado un vuelco de 180 grados.

Thanks @tim_cook for taking me around Apple's beautiful HQ pic.twitter.com/xjo4g306gR — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2022

Como explica Musk, los dos se han sentado y han aclarado "este malentendido" generado por el nuevo dueño de Twitter. Cook le ha asegurado que en ningún momento se ha considerado retirar Twitter de la App Store, lo que no sabemos es si Apple volverá a publicitarse tanto como antes en la plataforma.