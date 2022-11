Cómo navegar en "modo privado" por LinkedIn: nadie sabrá que has visto su perfil

LinkedIn es una red social enfocada al trabajo, es decir para expandir tus contactos en tu ámbito a la vez que funciona un poco como un curriculum que vamos actualizando constantemente. En los últimos años ha cogido mucha fuerza, pero ¿conoces todo lo que se puede hacer en esta plataforma? Hoy te enseñamos a navegar por la app en "modo incógnito".

Quizás no lo sabías, pero cuando ojeas perfiles en LinkedIn hay veces que la persona en cuestión recibe una notificación de que has entrado a ver su cuenta. Esto no es algo malo, ya que los perfiles están para verse, sin embargo, dependiendo del caso o la relación que se tenga con esa persona puede que prefieras que no sepa que has estado cotilleando su tablón.

Por eso hoy te vamos a enseñar a cómo hacer que nadie sepa que has visto su perfil para que puedas navegar por la plataforma libremente sin preocuparte de que te "pillen" viendo perfiles, pero ten en cuenta que al igual que las dan las quitan, y activar este modo hace que tú tampoco puedas ver quién ha visto tu perfil.

Pasos a seguir

Este proceso se puede hacer tanto desde la app para smartphone como la versión web. Lo primero será abrir la app de LinkedIn e ir a tu perfil, es decir pinchar donde está la foto de tu cuenta. Aquí debes ir a Configuración y entre todas las opciones que aparecen seleccionar el apartado de Visibilidad.

Esta opción te permite gestionar y personalizar cómo y cuánto quieres de visible tu perfil en lo que se refiere a la información que comparte LinkedIn con el resto. Aquí hay que seleccionar la primera opción llamada Opciones de visualización del perfil y al pinchar nos encontraremos con tres opciones de qué información pueden ver otros usuarios cuando visitas su perfil.

La primera es la que viene prestablecida en la app, y es que se mostrará tu nombre y titular, es decir tu puesto de trabajo o profesión. La segunda alternativa es que se muestre tu ocupación, en mi caso por ejemplo, Periodista en elEconomista.es y, por último, está el modo privado el cual no releva ningún dato tuyo, lo que te permite investigar y ojear otros perfiles sin que sepan que eres tú.

De nuevo hay que recordar que al igual que tú eres invisible para el resto, tampoco podrás tener acceso a ver quién ha visualizado tu perfil, eso sí, esta función se puede activar y cambiar todas las veces que quieras por lo que puedes jugar con esta herramienta según más que te convenga.