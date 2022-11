Se acabó tener la cuenta de tu ex en Netflix: ahora se pueden cerrar sesiones de forma remota

En los últimos años, Netflix se ha convertido en una plataforma que casi todo el mundo tiene (aunque no todo el mundo paga), y esto no se debe a que tengan una forma de piratearlo, sino que las contraseñas compartidas se han convertido en algo más que común en la app. Pero desde hace unos meses la compañía está trabajando para acabar con esto y esta semana ha presentado una herramienta para ello.

Si no tienes Netflix, seguramente tengas la cuenta de un hermano, amigo o primo. No hay nada de malo en esto, ya que compartir es vivir, pero a Netflix esto no le hace ninguna gracia y por eso es por lo que desde hace meses están trabajando y extendiendo nuevas herramientas para combatir esta práctica.

Es cierto que todavía no han explicado cómo lo van a hacer, pero por ejemplo sabemos que han probado en algunos países de Sudamérica cobrar un extra por cuenta compartida. De momento tendremos que esperar con qué se deciden para solucionar este "problema", pero mientras tanto ya hemos conocido cómo los usuarios van a poder afrontar esta situación.

Y es que hay veces que hay personas que tienen nuestras credenciales, pero por el motivo que sea (es una expareja o porque ya no quieres seguir compartiendo) quieres que deje de usar tu Netflix. Por ello, la compañía ha extendido una nueva herramienta con la que podrás cerrar la sesión de forma remota en otros dispositivos.

Netflix

Bajo el nombre de Administrar acceso y dispositivos, ahora puedes ir ajustes y ver en qué dispositivos está tu perfil abierto y puedes gestionarles estés donde estés. Este apartado te muestra información como desde qué dispositivo se ha conectado, desde dónde y a qué hora lo ha hecho y junto a estos datos hay una opción de Cerrar sesión, con la que puedes desactivar la cuenta en el dispositivo que quieras.

Netflix ha aclarado que todos los usuarios tienen acceso a esta función, sin importar si se conectan desde Android, iOS o Web, y sin importar tampoco el plan que tengan, incluido el recién salido plan con publicidad que como te explicamos en este post, no dispone de algunas de las funciones que siempre había tenido Netflix como las descargas para ver sin conexión o la calidad Ultra HD para ver los contenidos.