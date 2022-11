Todo lo que ha hecho Musk en lo que va de semana: despidos, cambios y promesas

Desde que Elon Musk compró Twitter, parece que no hay ni un día en el que el magante no hace una declaración excéntrica, un cambio polémico o un o cientos de despidos sin previo aviso. Y como no iba a ser menos, la tercera semana del multimillonario al timón de la plataforma ya ha tenido varios momentos destacables.

La semana de Musk comenzó de la peor manera posible después de recibir un "zasca" por parte del senador demócrata Ed Markley, quién después de que Musk se burlara por su preocupación por las suplantaciones en Twitter, le espetó al multimillonario que o arreglaba los líos de sus compañías o el congreso lo haría por él.

Al día siguiente, se enfrentó a un juicio por la remuneración que recibe de Tesla (55.000 millones de dólares), que es la compensación económica más grande de la historia en el mundo corporativo, donde se le cuestionaba si dicha cifra la había establecido él o es lo que había decidido la junta de accionistas libremente.

Pero las cosas no se quedaron aquí, al parecer esta misma semana, Twitter despidió a 4.400 contratistas, lo que suponía el 80% de todos los trabajadores en esta situación, y la gran mayoría se dedicaban a labores de moderación de contenido y de que la infraestructura de la plataforma funcionase.

Aunque no ha sido el único despido, ya que al parecer un trabajador de Twitter se atrevió a corregirle a través de la propia red social y después de mostrar rebeldía frente a Musk, el magnate tuiteó "Está despedido" (publicación que ya ha sido eliminada) y en efecto el trabajador perdió acceso a su ordenador de trabajo.

Guess it is official now. pic.twitter.com/5SRwotyD8J — Eric Frohnhoefer @ ???? (@EricFrohnhoefer) November 14, 2022

Aparte de estos aspectos, parece que Musk y los empleados que le quedan en Twitter están trabajando para solucionar todos los problemas que tiene la app. Según rumores, Elon Musk está durmiendo en las oficinas de Twitter para no perder ni un minuto y parece que esto está dando sus frutos ya que ha anunciado que para el 29 de noviembre volverán a lanzar Twitter Blue y los verificados de pago.

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022

Musk ya avisó que a lo largo de estos meses "Twitter iba a cometer muchas tonterías", pero ahora ya promete que los cambios van a estar bien pensados y van a ser los definitivos.

Además de todo esto, Musk ha enviado un correo a los trabajadores restantes con título "Twitter 2.0" en el que dice que conseguirlo va a ser una "experiencia hardcore" y que necesita confirmación de cada uno si está dispuesto a trabajar muchas horas a una alta intensidad.

Scoop: Elon Musk just sent an email to all staff outlining "Twitter 2.0", writing it will"need to be extremely hardcore". Long hours, high intensity.



People need to click "yes" to confirm being part of this by 5pm ET tomorrow, else they get 3 months severance. More details: — Gergely Orosz (@GergelyOrosz) November 16, 2022