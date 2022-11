Así es la nueva estrategia publicitaria de Candy Crush: 500 drones sobrevolando el cielo

Los drones se pueden utilizar para muchas funciones, por ejemplo, de vigilancia, para la grabación de contenidos o simplemente para entretenimiento del usuario. La evolución de estos vehículos aéreos no tripulados ha permitido que se mejoren para todas estas facetas, e incluso ha permitido que se apliquen para otras nuevas, como para hacer anuncios publicitarios en el cielo.

Y una de estos nuevos formatos en el que se pueden usar los drones lo van a poder ver de primera mano los ciudadanos de Nueva York, con la nueva estrategia publicitaria del popularísimo juego para smartphones Candy Crush.

Según ha podido saber Gothamist, el equipo de marketing de este videojuego ha decidido llevar a cabo un anuncio distinto a todos los que han hecho antes, ya que en este utilizarán 500 drones que sobrevuelen el cielo.

Estos drones estarán controlados para hacer una especie de coreografía que imita con el uso de luces LED la experiencia de usar un smartphone. Cada uno de los drones usará luces de colores y se moverán con movimientos programados para promocionar el Candy Crush.

No es la primera vez que se usan drones para algo parecido ya que cada vez es más común ver estos dispositivos surcar los cielos para distintos eventos. Por ejemplo, existen compañías que usan cientos de drones para sustituir a los fuegos artificiales (debido a la contaminación acústica que producen y los efectos negativos que tienen sobre personas y animales) y otras que como Candy Crush usa drones para promocionarse.

Last night, the first-ever drone light show in the New York metropolitan area flew over the Hudson River in celebration of the 2022 NBA Draft Presented by State Farm. pic.twitter.com/TBS58qAJcp — NBA Communications (@NBAPR) June 22, 2022

Aunque la noticia de este anuncio con drones sobre el cielo de Manhattan no le ha gustado a todo el mundo, y es que parte de la ciudadanía tiene algunas quejas sobre ello. Algunos piensan que esta coreografía de luces LED es muy negativa para los animales, por ejemplo, los pájaros de la ciudad que con tantas luces pueden desorientarse y chocarse contra un edificio.

Mientras que a otros les preocupa que este tipo de publicidad se vuelva tendencia y que todos los días el cielo se llene de drones de colores anunciando distintos productos, en un espacio que es de todos.

Aunque pronto este problema tendrá solución, ya que como ha confirmado el senador Brad Hoylman, las autoridades de Nueva York ya están trabajando en una nueva legislación que cubra lo que puede y no puede hacer un dron sobre el cielo de la ciudad.