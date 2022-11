Pillan a empleados de una fábrica de iPhones escapando tras ser confinados en ella

Todavía no se ha erradicado totalmente el Covid, aunque muchos lo tengan como algo pasado, y es que países como China están viviendo una alarmante fase de nuevo. La situación es cada vez más crítica, hasta el punto que los trabajadores de una fábrica de iPhones están confinados dentro de ella, aunque se ha descubierto que varios de ellos se han escapado debido a las condiciones en las que estaban.

China fue el país donde se descubrió el primer infectado de Covid, y desde entonces sus autoridades han establecido una serie de medidas y normativas para evitar que este virus o cualquier otro se puedan extender de la misma manera que a finales de 2019.

La política cero covid de China otorga a las ciudades la potestad de bloquear, confinar, realizar pruebas o cualquier medida que vean convenientes para evitar que se extienda el virus. Fue la semana pasada, en la ciudad china de Zhengzhou, donde tras el auge de contagios se decidió bloquear parcialmente la cuidad con confinamientos parciales.

Uno de los más notables fue el de la fábrica de Foxconn, proveedor de Apple, quienes sin presentar los datos de trabajadores infectados decidió confinar a miles de sus trabajadores dentro de la fábrica, que al parecer disponía de habitaciones y otros servicios que permitían vivir dentro de las instalaciones.

Sin embargo, se ha filtrado un vídeo que muestra como una decena de trabajadores que estaban confinados dentro del recinto de la fábrica estaban saltando las vallas y escapando de la cuarentena impuesta. El motivo por el que han decidido desafiar la normativa impuesta por el gobierno es porque "las condiciones en las habitaciones eran un caos absoluto" ha descrito uno de los trabajadores.

Workers have broken out of #Apple's largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they're walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) October 30, 2022

Después de escapar, los trabajadores tuvieron que andar más de 100 kilómetros a sus casas (para evitar las apps de detección de Covid). No obstante, parece que a Foxconn le preocupa más la producción de los smartphones que el bienestar de sus trabajadores, ya que debido a la situación se prevé que la producción de iPhones caiga en un 30%, pero la fábrica ya ha comenzado a enviar los materiales a otras instalaciones para que haya suficientes dispositivos para cubrir la demanda en navidades.

Aunque es cierto, que el domingo la compañía china anunció que estaba trabajando para mejorar las condiciones de los trabajadores de la fábrica a la vez que trabajan con las autoridades para poder establecer maneras de trasladarlos de la fábrica a sus hogares de forma segura.