El motivo por el que han multado a Vodafone con casi 10.000 euros por hacer llamadas comerciales

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 9.600 euros a Vodafone por continuar con sus llamadas comerciales a una mujer que había añadido su número a la Lista Robinson.

La Lista Robinson es el conjunto de directorios que actúan como un servicio público para que los usuarios puedan acabar con la publicidad personalizada por parte de las empresas. Esta publicidad se hace por vías telemáticas, ya sea por llamadas telefónicas, SMS o correos electrónicos y al enlistarte en este servicio estás declarando oficialmente que no quieres recibir publicidad por estas vías.

Esta es una manera efectiva de que las teleoperadoras u otras compañías dejen de llamarte a cualquier hora para intentar venderte un producto o servicio. En un principio registrarse en la Lista Robinson hace que tu número de teléfono y otros medios por los que te puedan contactar quedan excluidos de las listas de spam de las empresas, aunque no siempre es así.

Esto mismo le ocurrió a una mujer española, que después de registrarse en dicho listado, Vodafone le seguía llamando para ofrecerle nuevos servicios. Como recoge la resolución publicada, "La parte reclamante manifiesta la recepción de una llamada comercial el 16 de agosto de 2021 en su línea móvil de empresa, ***TELÉFONO.1, registrada en la Lista Robinson y a pesar de haber solicitado la supresión de sus datos a la entidad responsable llamante."

Ante esta situación, la mujer decidió reclamar los hechos a la AEPD, quien después de investigar el caso y comprobar que los datos de contacto del denunciante estaban inscritos en la Lista Robinson han procedido a multar a la operadora móvil con una sanción de 12.000 euros, pero al pagar voluntariamente se le ha hecho una reducción del 20% de la multa, por lo que la cantidad final ha sido de 9.600 euros.

E incluso podrían haber reducido otro 20% más la sanción si Vodafone hubiera reconocido su responsabilidad, pero la compañía ha decidido no hacerlo. Es cierto que esta multa no supone una gran pérdida para una empresa del tamaño de Vodafone, sin embargo, podemos confiar en que esta mujer no vuelva a recibir publicidad personalizada a través de llamada telefónicas u otros métodos, y nos enseña que los consumidores tenemos herramientas para acabar con esta molesta práctica.