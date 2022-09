Estos son los tiempos de entrega dependiendo del iPhone 14 que elijas: se nota la crisis de suministros

Si no te has enterado de que Apple lanzó la semana pasada su nuevo iPhone 14, es que has estado viviendo debajo de una piedra. El nuevo smartphone es sin duda uno de los productos más esperados del año, y en la última semana hemos visto tanto halagos como quejas sobre él, pero sea como sea la gente lo sigue comprando.

Son muchos los que quieren tener entre sus manos el nuevo iPhone 14 en cualquiera de sus versiones, y si ya para muchos el precio de estos (la versión más simple y básica parte de los 1.009 euros en España) es un claro condicionante, el tiempo de espera para que te llegue también te puede hacer pensártelo dos veces.

Es a partir de este fin de semana, en concreto desde el sábado 16 de septiembre, cuando se comenzarán a enviar a todo el mundo, pero en el caso de que vayas a pedirlo ya, ten en cuenta que va a tardar en llegarte.

Podemos decir que la disponibilidad de los nuevos iPhone ya está limitada, y eso que por el momento solo se pueden reservar. No sabemos si ha sido a causa de la crisis de la cadena de suministro o simplemente porque la compañía ya ha recibido muchísimas más reservas de las esperadas, pero como se puede comprobar con tan solo ir a la web de Apple es que toca esperar.

También es cierto que dependiendo del modelo que estés buscando, el tiempo de espera es más largo. Por ejemplo, en el caso de que nos queramos hacer con el iPhone 14 en su versión más básica estamos de suerte, ya que aparte de ser el modelo más barato, es el que antes llegará, según Apple en tan solo una semana ya lo habrás recibido.

La cosa cambia un poco si te interesas en el iPhone 14 Plus, que tiene un precio de 1.159 euros en la versión más básica (128 GB) y este tardaría alrededor de 3 semanas en llegarte. Por último, en el caso de que te quieras hacer con el iPhone 14 Pro o el iPhone 14 Pro Max, sí que vas a tener que ser paciente, ya que los tiempos de entrega van desde las 4 hasta las 5 semanas.

Este problema de suministro ya se ha repetido en otras ocasiones este año para Apple, ya que ya en mayo de este año, la compañía tuvo problemas con la entrega de las versiones del MacBook Pro de 14 y de 16 pulgadas e incluso llegó a cambiar el transporte aéreo por marítimo intentando acelerar los plazos.