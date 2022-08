El futuro ya está aquí: Amazon extiende un nuevo método de pago que no te vas a creer

Amazon One, es el nuevo sistema de pago desarrollado por Amazon y que va a extender a 65 nuevas tiendas de Whole Food en California, Estados Unidos, que permitirá al usuario pagar con tan solo su mano, no se requiere nada más.

Uno de los esfuerzos de numerosas compañías tecnológicas se centra en los intentos de simplificar los métodos de pago, hemos pasado de utilizar dinero en efectivo, a usar tarjetas de crédito, a pagar con nuestros smartphones, y podemos estar seguros que no vamos a acabar aquí.

Ya en 2019, Amazon comenzó a probar un nuevo método de pago que rompía con todo lo existente, ya que no requería de nada, solo había que pasar la mano por un lector. Al año, la compañía extendió esta forma para pagar a dos de sus tiendas en Seattle (EEUU), y todo parece indicar que sus pruebas han sido exitosas, ya que ha decidido extenderlo a 65 nuevos establecimientos ubicados en Malibú, Montana Avenue y Santa Mónica (EEUU).

El funcionamiento de este método es relativamente sencillo, sin duda más que la tecnología que lo impulsa, ya que para poder comprar con tu mano el usuario primero tiene que registrarse en el programa Amazon One.

El programa solo te pide un número de teléfono, obviamente una cuenta bancaria, ya que, aunque pagues con la mano se sigue necesitando dinero y debes registrar tu mano en el dispositivo biométrico desarrollado para ello.

Aparte de registrar los datos biométricos de tu mano, este sistema dispone de una serie de algoritmos de visión computacional que son capaces de capturar y encriptar la imagen de la palma para que no se pueda llevar a cabo ningún tipo de estafa o suplantación de identidad a la hora de pagar.

De momento solo se va a extender a un número determinado de tiendas donde la compañía vende comida, pero seguro que más adelante se comenzará a extender este nuevo método de pago por el resto del mundo.

Sin duda esto es ideal para aquellos que siempre se olvidan algo en casa, o para aquellos que llevan el bolso o mochila hasta arriba y nunca encuentran nada, ya que con Amazon One, lo único que necesitas para realizar un pago es a ti mismo.