Este es el dron que podría haber utilizado la CIA para asesinar al líder de Al Qaeda

Estados Unidos ha anunciado que el pasado sábado llevó a cabo una misión especial con la que consiguieron asesinar al líder del grupo terrorista Al Qaeda, Ayman al Zawahiri. La operación fue realizada por el misil teledirigidle Hellfire R9X, te contamos todo lo que se sabe sobre este dispositivo.

Con la evolución de la tecnología, y en este caso de los drones, cada vez más misiones militares se llevan a cabo con vehículos no tripulados. Existen drones de todos los tipos, algunos vuelan, otros van por el agua, algunos son de vigilancia mientras que otros son de transporte, pero el Hellfire R9X es único, y no por su apariencia sino por sus prestaciones.

El misil ninja

Este es el apodo que recibe el Hellfire R9X, y no es por sus dotes de camuflaje o agilidad, sino porque este dron no explota cuando va a por un objetivo, lo que hace es que tritura todo lo que se pone en su camino.

Esto lo hace gracias a que su armadura está plagada de cuchillas, que se abren cuando el dispositivo va a impactar con su objetivo. Este misil pesa alrededor de 45 kilos y destaca también por su alta velocidad, aunque el motivo por el que se cree que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) ha usado el Hellfire R9X es por su precisión.

Varias imágenes que circulan por redes sociales, donde aparece la vivienda en la que se encontraba al Zawahiri cuando se llevó a cabo el ataque, muestran un agujero perfecto justo en el piso en el que se encontraba.

Este misil ninja es utilizado para objetivos concretos que se encuentran en zonas pobladas, ya que gracias a que no explota, sino que solo tritura, es mucho más fácil de evitar daños a civiles. Por el momento el gobierno de EEUU no ha querido identificar el cómo se ha llevado a cabo la operación, sin embargo, afirman que no ha habido otras víctimas, por lo que si lo sumamos a las fotografías que circulan por Internet todo parece indicar que ha sido el Hellfire R9X quien ha ejecutado la misión.

A pesar de que ya ha sido utilizado en numerosas ocasiones para en la lucha de EEUU contra los Talibanes en Afganistán, aunque también se han usado en Libia, Siria Iraq o Somalia, las autoridades estadounidenses han mantenido un perfil muy bajo con el uso de este particular dron.