No creerás cuántos días lleva este dron volando sin parar: es histórico

El Airbus Zephyr S es un dron impulsado por energía solar que lleva ya 26 días seguidos surcando el cielo sin parar, lo que supone un hito al convertirse en el vuelo más largo de la historia superando su propio récord que estableció en 2018.

Todo parece indicar que los vehículos aéreos no tripulados, o drones, se van a convertir en una herramienta globalmente utilizada para diferentes aspectos de nuestro día a día, los más próximos parecen para el transporte y envío de mercancías y paquetes, aunque no sería de extrañar que en unos años se conviertan también en un vehículo para personas.

Por eso, científicos e investigadores están cada día probando su utilidad y resistencia, y el dron de la compañía europea Airbus no solo parece estar cumpliendo sino también superando todas las expectativas que había en él.

El Airbus Zephyr S mide 25 metros de largo, pero tan solo pesa 75 kilos y gracias a que utiliza energía solar en vez de carburante u otro tipo de fuente, le permite volar durante días sin necesidad de para a repostar ya que lleva unas baterías secundarias que se cargan durante el día para que el dron tenga batería mientras vuela por la noche.

La noticia de que ha batido el récord al vuelo más largo jamás registrado, la ha dado Flight Radar 24, una plataforma que muestra información en tiempo real sobre el tráfico aéreo en cualquier parte del mundo.

Follow #ZULU82, which earlier this morning broke its own record with more than 26 days of uninterrupted flight. https://t.co/oAIQPl0kzs https://t.co/1cNMnOqd9Z — Flightradar24 (@flightradar24) July 11, 2022

El vuelo, que se inició el 16 de junio, comenzó siendo un viaje de Arizona, Estados Unidos, a Belice y vuelta, para que después el dron diera vueltas alrededor del Refugio Nacional de Vida silvestre Kofa en el estado de Arizona hasta el pasado 11 de julio.

El dron se dedicó a rodear este parque natural y en las imágenes ofrecidas de rastreo del vuelo se puede observar que ha escrito las letras USA y el número 26 en honor al hito que ha batido. Curiosamente, el récord, que figuraba en el Libro Guiness de los récords mundiales, lo tenía el mismo dron, que en 2018 había conseguido volar durante 25 días, 23 horas y 57 minutos.

Esto en parte ha sido posible también porque el dron vuela a una altura de unos 20.300 metros de altura, lo que supone casi 10.000 metros más alto que cualquier vuelo comercial, y así evita cualquier tipo de inferencia o problema con otros vehículos aéreos

Un portavoz del ejército estadounidense explicó el motivo de este vuelo rompe récords al medio The Drive" Las últimas pruebas de vuelo del Zephyr S están destinadas a probar la capacidad de almacenamiento de energía del UAV, la longevidad de la batería, la eficiencia del panel solar y las capacidades de mantenimiento de la estación". Mientras que Airbus ha asegurado que el objetivo principal de este dron es el de hacer fotos de alta resolución.