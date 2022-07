Este es el verdadero motivo por el que Elon Musk habría cancelado la compra de Twitter

El viernes, Elon Musk anunció que cancelará el acuerdo para comprar Twitter por 44.000 millones de dólares, 54.20 dólares por acción. La decisión provocó la reacción esperada: la red social tomará acciones legales para que la justicia obligue a que la operación se haga efectiva. Asimismo, ha dado lugar al surgimiento de nuevas teorías sobre las motivaciones ocultas del multimillonario para presentar esa astronómica oferta y su posterior retirada.

Aunque Musk ha aludido a la supuesta falta de transparencia de Twitter sobre el número de cuentas falsas como motivo para echarse atrás, el verdadero motivo sería que ya habría conseguido lo que se proponía desde un principio: vender y liquidar 8,5 mil millones de dólares de Tesla. Así lo asegura Josh Wolfe, cofundador de Lux Capital, en un mensaje publicado en esa red social.

Elon's 10-year Tesla options were about to expire, so he had to sell them. The Twitter bid did allow him to do that without his facing questions about why he was selling. And he sold at an excellent price! https://t.co/5aY9y3Zhao