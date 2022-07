¿Cómo es trabajar para Elon Musk? Conocemos el sorprendente testimonio de varios extrabajadores de Tesla

Elon Musk se ha convertido en uno de los empresarios más populares de nuestra generación, sus numerosas empresas son pioneras en muchos aspectos y hay cientos de personas que sueñan trabajar con él, al igual que hay cientos que le detestan, hoy conocemos las opiniones reales de varios extrabajadores de Tesla sobre su paso en la empresa.

Los últimos meses han sido complicados para Elon Musk y sus compañías, iniciado por el culebrón con la compra de Twitter, ahora tras las ordenes de su propietario, Tesla y sus demás empresas están en un proceso de reducción de personal como medida para paliar la situación económica que se avecina.

En el último mes, la compañía ha despedido a cientos de trabajadores de los diferentes sectores que componen el proceso de fabricar sus coches inteligentes, y Business Insider ha ido recopilando los testimonios de varios de estos trabajadores que han publicado sus experiencias en sus perfiles de Linkedin.

En general, sorprenden las opiniones y visiones tan positivas de una empresa que te acaba de despedir, pero muchos han valorado la visión de futuro y cómo les ha preparado este trabajo para evolucionar laboralmente.

Por ejemplo, un ingeniero de que trabajaba en la división de piloto automático dijo "Ha sido el trabajo más duro, el que más tiempo me ha llevado y el más estresante que he hecho nunca, pero no cambiaría la experiencia por nada".

Otros resumían su experiencia así "Hay cierta magia que se produce cuando se trabaja duro junto a buenas personas en una situación difícil. Esa magia se manifiesta de formas diversas y a veces poco convencionales. Lo vi en nuestros canales de chat y en las bromas compartidas, tratando de hacer liviano el trabajo difícil y tedioso".

Incluso un extrabajador llegó a decir que le despidieran había sido una "blessing in disguise" (bendición encubierta) por que ahora podría entrar en un campo más acorde con sus intereses y habilidades.

Aunque por supuesto no todo el mundo opina así, y varias personas han criticado el sistema de trabajo de la compañía y que existían muchísimos problemas que ocurrían de manera sistemática por culpa del modelo e ideas de trabajo.

Las acciones e intervenciones de Elon Musk suelen ser bastante polémicas, sobre todo porque parece hacer siempre lo que le da la gana, por eso llama la atención el cariño y admiración que tienen hacia Tesla muchos de estos trabajadores que acaban de ser despedidos.