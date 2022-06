Estos son los dos españoles que reinventaron la cámara del Iphone desde Madrid

Hace doce años la evolución de la telefonía móvil nos ponía de frente al Iphone 3G, con una alta gama de avances dentro de sus funciones. En su totalidad, era un equipo que resolvía muy bien y de forma inmediata el acceso a sus aplicaciones mediante la usabilidad táctil, arma con la que Steve Jobs conquistó a sus seguidores. Quizás el "pero" que no terminaba por convencer, era su cámara de 2 megapíxeles. Sin embargo, dos desarrolladores, de Torrelodones, Madrid, resolvieron el hándicap mediante Camera+.

En el año 2008, el mundo de las aplicaciones para teléfonos móviles no se explotaba. La tienda App Store por esos días funcionaba con unas 500 app y muchas de ellas no eran gratuitas. Instagram (2010) ni siquiera sonaba como herramienta de edición fotográfica y lo que había, que se le asemejara, no generaba tanto interés en los usuarios.

Sin embargo, esta situación cambió cuando llegó a los escaparates virtuales Camera+, una aplicación que mejoraba por ese entonces la cámara nativa del sistema operativo iOS mediante inteligencia artificial. De esta forma, los amantes de la fotografía ya tenían un editor móvil y con sello 'Made in Spain'.

Detrás de esta app están Jorge Llubiá y Pedro Cuenca, director y desarrollador, respectivamente, de LateniteSoft. Tal como lo señalan en una entrevista publicada en La Vanguardia, ambos crearon aplicaciones para Iphone incluso antes de que existieran las tiendas de app.

Primera app, antes de App Store

Así lo explicaba en la entrevista Llubia, su primera aplicación, Sketches, una app de bocetos de dibujo (que les recaudó 250 mil dólares en tan solo tres semanas), se hizo antes de que Apple "dotara" al iPhone de la posibilidad de instalar aplicaciones externas. Pudieron hacerlo ya que había desarrolladores que lograban crear aplicaciones mediante un "proceso de Jailbreak" en el teléfono. Tras ello, Apple se puso en contacto con Lluvia y Cuenca para que publicasen sus creaciones en la nueva App Store, cuentan en la publicación.

De esta forma, Camera+ fue una de las aplicaciones fotográficas con "mayor" tirón con casi 8 millones de descargas desde App Store, sin embargo, esta "aventura", tuvo momentos dulces y agrios.

Disparo de foto y control de imagen, hecho en España

En la entrevista, declaran que las razones que hicieron que los usuarios usen esta app se debía a que ésta permitía disparar la foto con los botones del volumen del teléfono, como una cámara fotográfica real, algo que hoy se usa, pero que por ese entonces ni se pensaba. Los creadores cuentan que "curiosamente" cuando la compañía de la manzana detectó esto, la aplicación fue eliminada "temporalmente" de la tienda del Iphone.

Según cuentan, Apple incorporó la función del disparo con botón de volumen en sus dispositivos y permitió que los desarrolladores la utilizaran, y así resucitó Camera+. Cuenca, además, confesó en la entrevista que ellos ejecutaron el 'control clarity', la mejora de la imagen inteligente que traen actualmente las cámaras de todos los Iphones.

Camera+ en la actualidad

Actualmente, y pese a que los smartphones cuentan en sus mismas aplicaciones de cámara altos niveles de herramientas de edición, que hacen olvidar a Camera+, incluso al gigante de Instagram, la aplicación española sigue en pie, en busca de reinvención. Para conseguirla, se puede descargar gratis por una semana, desde la App Store. Posterior a ello, costará 3,99 dólares al mes o 17,99 al año.