Pifostio en Indra: la junta cesa a la mayoría de los consejeros independientes

La junta de Indra acumulaba este jueves todos los ingredientes para convertirse en un polvorín y el resultado fue lo más parecido a una explosión corporativa, con la salida de cuatro consejeros independientes, salpicado con acusaciones y reproches insólitos en los órganos de gobierno corporativo españoles. La espoleta la activó el representante de Amber Capital, quien -fuera del orden día- propuso la salida de Alberto Terol, Enrique Leiva, Carmen Aquerreta y Ana de Pro. Dicha solicitud recibió el refrendo de los accionistas por muy escaso margen, con el 53,06% de los votos a favor y el 46,93 en contra.

El anuncio del representante de Amber Capital fue replicado por Enrique Leiva, quien manifestó que era precisamente él quien no quería permanecer en una compañía. "No contéis conmigo", dijo el consejero tras considerarse "un tipo complicadito" y nunca dispuesto a "dejarse doblar el brazo".

Por su parte, Alberto Terol arremetió contra la gestión de la compañía por cometer "disparatadas propuestas", con posibles decisiones que "afectarán de manera terriblemente negativa en una compañía que no lo merece". El mismo consejero, que presentó su dimisión con fecha de ejecución en las próximas horas, cuestionó la correcta gobernanza de la sociedad, así como el riesgo que ello suponía para el interés social de la compañía. Se trata de un atropello, resumió, tras indicar que "el gobierno corporativo no es ninguna broma, ayuda a las compañías a estar adecuadamente dirigidas". Además, el mismo consejero denunció que el "pacto" entre Sepi, Sapa y Amber Capital de no mantener a la mayoría de los independientes "coloca a Indra en una situación anómala".

En su intervención ante los accionistas, fuera del turno oficial de preguntas, Terol reconoció que "Indra es una compañía muy especial, con una parte de su actividad relacionada con la defensa y es lógico que la estrategia de la compañía esté alineada con la política del Estado en esta materia". Ante esa situación, el consejero recordó que el expresidente Fernando Abril Martorell estuvo alineado con esa estrategia, pero eso no impidió su cese con el apoyo de la Sepa. También recalcó que el consejo de la compañia consideró que "Murtra no era la persona adecuda para ser el presidente de Indra", al carecer de la experiencia necesaria.

Asimismo, Terol aclaró que su "interés y trabajo" se ha encaminado en favor "del interes social de la compañía en línea con las mejores practicas internacionales y españolas". Y esas prácticas intenacionales -precisó Terol- "apuestan por una mayoría de independientes y las practicas españolas recomiendan igualdad entre independientes y resto de consejeros".

Los accionistas también aprobaron la mayor parte de los puntos del día, incluidas las cuentas del año pasado y la reelección del auditor Deloitte hasta el ejercicio 2024, ademas de la incorporación de Jokin Apperribay, representante de la vasca Sapa Placencia, compañía que ha entrado en la compra de la empresa ITP Aero al grupo Rolls Royce.

Por si no fueran suficientes las sorpresas, la junta de Indra también tumbó la reelección de Isabel Torremocha, actual consejera independiente, lo que abre la puerta a un próximo carrusel de nombramientos en el consejo de la tecnológica.

Tras el baile corporativo decidido por la Junta, el consejo de Indra queda formado por nueve miembros, de los cuales sólo tres son independientes: Francisco Javier García, Silvia Iranzo e Ignacio Martín. Junto a los anteriores se mantienen los dos consejeros ejecutivos Ignacio Mataix y Luis Abril, así como los dos representantes de Sepi (Miguel Sebastián y Antonio Cuevas), así como el representante de Sapa Placencia (Jokin Apperribay) y el presidente Marc Murtra. Con la configuración del órgano de Gobierno, la compañía se asegura la viabilidad de su proyecto estratégico y lamina cualquier atisbo de obstrucción interna que impida convertir a la multinacional en el gigante español de Defensa.

Defensa, defensa y defensa

En su discurso a los accionistas, Marc Murtra dejó claro la nueva línea estrégica de Indra, con la mirada clavada en la defensa. La invasión rusa de Ucrania y los tambores de guerra en las fronteras orientales de la UE han acelerado un cambio en las prioridades empresariales de Indra ante unas dinámicas geoestratégicas en la que también afecta "el progresivo distanciamiento de EEUU de las necesidades y exigencias asociadas a la defensa europea". En su opinión, este conflicto bélico exige a los países europeos y España "a asumir más responsabilidades y esfuerzos".

Según comparó Murtra, "se puede decir que estábamos en un partido de cricket y que repentinamente nos encontramos en un partido de rugby". Ante ese repentino escenario, "debemos actuar todos con la máxima responsabilidad para garantizar la defensa de España en este nuevo escenario de inestabilidad, que desgraciadamente nos ha sido impuesto". Por todo lo anterior, "no se trata de que las democracias como la nuestra inviertan más, sino que se trata de invertir bien, en tecnologías clave y en mejorar la soberanía tecnológica europea sobre esas tecnologías clave".

Murtra defendió la trascendencia del apoyo accionarial del Estado a través de la participación de la Sepi en Indra. "En el ámbito europeo de los gobiernos se están tomando muchas de las decisiones que marcarán nuestro futuro, y de ahí el valor y la relevancia estratégica de la presencia de la Sepi en nuestro accionariado y su compromiso inequívoco con nosotros". Según afirmó, "este compromiso es necesario para defender el papel y la participación de Indra en los grandes proyectos de inversión europeos, que se deciden y reparten en el ámbito de los gobiernos". Ante esas nuevas reglas del juego, explicó Murtra, "las empresas europeas homologables a Indra cuentan con el apoyo decidido y activo de sus respectivos gobiernos. Para nosotros contar con ese mismo nivel de apoyo no es sólo una ventaja, es una condición necesaria".