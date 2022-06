Pronto diremos adiós a llegar al límite de caracteres en Twitter con esta nueva función

Twitter es conocido mundialmente por tener un límite de caracteres en los tuits que escribes, en concreto 280, esta ha sido una característica muy debatida a lo largo de los años y mientras la plataforma siempre se ha mostrado firme en tener un límite, parece que la función de Artículos de Twitter puede darnos la oportunidad de extendernos lo que queramos en la app.

El objetivo de toda app y red social es ofrecer funciones y herramientas que mejoren la experiencia de sus usuarios, a lo largo de los años Twitter ha ido introduciendo funciones para extender las posibilidades comunicativas de sus usuarios, pero siempre sin dejar de lado los principios con los que empezó.

Para ello, hace unos años dobló el número de caracteres que permitían en cada publicación, pasando de 140 a 280, o la creación de hilos para interconectar tuits que tienen que ver. Ahora, el medio TechCrunch asegura que la plataforma está muy cerca de extender de nuevo su formato de blog llamado Artículos de Twitter.

Esta decisión no es del todo una sorpresa, ya que en mayo de este año la filtradora Jane Manchun Wong descubrió que la compañía estaba probando esta función en la versión beta de la app. Esto no significa que vayan a desaparecer los tuits de 280 caracteres, sino que en los casos en los que un usuario quiera extender más su publicación podrá utilizar los Artículos de Twitter.

Twitter Article looks pretty polished at this stage pic.twitter.com/oAc6LXCKOy — jane (@wongmjane) May 4, 2022

A parte de ser más extensos en estos textos podrás añadir encabezados, formatear los textos e incluir fotos, vídeos y GIFs. Esta nueva herramienta podría ser muy útil para subir posts más completos, donde podemos extendernos, aclarar las fuentes y no quedarnos a medias o vernos obligados a realizar un hilo interminable.

Según ha podido saber el medio mencionado antes, Twitter ya estaría probando esta función con algunos usuarios seleccionados y a pesar de que no ha comentado cuándo van a extenderla, han asegurado que "pronto" tendremos más noticias sobre los Artículos de Twitter.

Los blogs fueron el formato más popular antes de la aparición de las redes sociales, por lo que la adaptación de un blog a Twitter puede ser un éxito rotundo, sin embargo, Facebook ya intentó extender una herramienta parecida con sus Facebook Notes, pero no obtuvieron los resultados esperados y tuvieron que eliminarla.