Así puedes restablecer tu contraseña de Outlook si la has olvidado

El correo electrónico es una de las muchas cuentas que tenemos hoy en día en Internet, como todas tiene su nombre de usuario y contraseña personal, pero ¿Qué pasa si me olvido de mi clave de entrada? No te preocupes, no te vas a quedar sin ella para siempre, solo tienes restablecerla y hoy te vamos a enseñar a hacerlo en tu cuenta Outlook o Hotmail.

Olvidar la contraseña es algo muy común, y sobre todo si tenemos en consideración que cada usuario tiene un perfil con unas claves específicas, por lo que es complicado estar al tanto de todas tus cuentas. Por eso este tipo de servicios ofrecen la oportunidad de restablecer y cambiar tu contraseña cuando la anterior se te ha olvidado.

Cabe destacar que Microsoft no permite utilizar de nuevo la contraseña que ya tenías en el correo, por lo que tendrás que crear una nueva. Pero cuando te encuentres ante esta situación, asegúrate primero que el correo y la contraseña están bien escritos al igual que tienes que cerciorarte de que el bloqueo de mayúsculas no está activado.

Restablecer contraseña

Lo primero será entrar en la web de Outlook e intentar acceder a nuestro correo electrónico, si hemos olvidado la contraseña, tendremos que ir al apartado de debajo llamado "He olvidado mi contraseña". Lo siguiente será si tienes registrado otro email o número de teléfono emparejado con tu cuenta de Outlook para poder recibir un código de recuperación.

Si tengo un email o teléfono te recuperación

En el mejor de los casos, cuando te creaste esta cuenta añadiste o bien un correo electrónico o un número de teléfono para que Microsoft pueda comprobar tu identidad y enviarte un código de seguridad. Solo tenemos que seleccionar nuestra opción preferida y darle a Obtener código.

Una vez tengamos el código y lo hayamos introducido, nos llevará a otra página para restablecer y crear nuestra nueva contraseña de 8 dígitos y ya podremos acceder de nuevo a nuestra cuenta Outlook.

Si no tengo un email o teléfono de recuperación

En el peor de los casos sino tenemos otra cuenta o número emparejados, no está todo perdido, aunque será más complicado volver a recuperar el acceso a nuestro correo. El procedimiento es el mismo, tienes que pedir un código de verificación, pero al no tener nada emparejado, Microsoft te pedirá una serie de datos para enviarte este código.

Tendremos que dar los datos del correo al que queremos acceder, el correo al que queremos que nos envíen el código de verificación y rellenar el apartado con los caracteres que nos muestran en pantalla para comprobar que no somos un robot. Después la compañía hará un análisis de esta petición para establecer si eres realmente tú quien está intentado recuperar tu contraseña.

Si todo sale como lo esperado, en unos pocos minutos recibirás al código de verificación y podrás restablecer y crear una nueva contraseña para recuperar tu cuenta de correo electrónico en Outlook.