Netflix ya está persiguiendo a usuarios que comparten la contraseña, y le está saliendo muy mal

El programa piloto de Netflix para prevenir que los usuarios compartan la contraseña ha sido recibido con confusión y cancelaciones, y lo peor de todo es que ni siquiera está teniendo efecto.

El primer trimestre del 2022 no fue bueno para Netflix, que por primera vez en su historia moderna perdió usuarios; sólo fueron 200.000, pero la propia compañía prevé que esa cifra aumente en el segundo trimestre. Para sorpresa de muchos, el CEO Reed Hastings no se centró en los posibles motivos tras esta huida de usuarios, sino en lo que considera uno de los mayores problemas de la plataforma: que muchos de los usuarios comparten la contraseña con otros. En otras palabras, no todos los que usan Netflix pagan por ello, y Hastings quiere acabar con eso.

Para ello, presentó un programa piloto centrado en detectar accesos a una cuenta desde fuera del hogar habitual; en ese caso, muestra un mensaje en el que ofrece la posibilidad de realizar un pago adicional para permitir ese acceso; ese pago varía entre el equivalente a 2 y 3 dólares, menos de lo que cuesta una suscripción completa, pero la lógica es que es mejor cobrar un poco por esos usuarios adicionales que no cobrar en absoluto. Las primeras pruebas se están realizando en Perú, Chile y Costa Rica, los mercados en los que la costumbre de compartir la contraseña está más extendida.

Sin embargo, la nueva política no está siendo bien recibida entre los primeros usuarios que han recibido el mensaje, y no porque tengan que pagar más; Rest of World define una "confusión" entre los usuarios, que ha llevado en algunos casos a que directamente cancelen la suscripción, tal vez interpretando el mensaje como que les iban a subir la suscripción sin motivo. Es comprensible, ya que Netflix ha subido el precio de las suscripciones en varias ocasiones en los últimos años para aumentar las producciones propias y así luchar contra competidores como Disney.

Otros usuarios cuentan historias más extrañas: simplemente, ignoraron el mensaje y siguieron compartiendo la contraseña, pero no sufrieron repercusión alguna ni les cobraron más en el siguiente pago de la suscripción. Otros usuarios afirman que contactaron con el servicio técnico, y que un representante les aseguró que podían seguir usando la cuenta como siempre sin necesidad de pagar más. Así que, en estos momentos, la utilidad de este programa piloto está en duda.

Netflix sólo ha confirmado que está realizando pruebas y que está "contenta con la respuesta hasta ahora" pese a estos informes, y que extenderá las notificaciones a todos los usuarios poco a poco.