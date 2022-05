Irene Cano: "Meta va a situar en España las primeras inversiones europeas para el metaverso"

Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Facebook, ahora denominado Meta, apostó hace casi 20 años por las redes sociales. Hace diez años, el líder de la web 2.0 cambió la estrategia de su grupo para convertir el móvil en el centro de su negocio. Hace apenas seis meses, el mismo visionario ha dado un nuevo golpe de timón a su organización para mirar hacia el metaverso. Hasta el momento, el tiempo viene dando la razón a una compañía que, además, ha situado a España como primer 'metacountry'. Así lo ha desvelado para el Economista la primera ejecutiva de la compañía para la Península Ibérica, Irene Cano, quien celebra ver a su país como el destino del mundo preferido para trabajar por los empleados y nómadas digitales de Meta.

Han pasado unos 200 días desde el cambio estratégico de Facebook, desde entonces convertido en Meta. ¿Qué valoración hace del camino recorrido hasta la fecha?

Hemos empezado a construir la siguiente plataforma de Internet, lo que será el Internet del futuro o la Web 3.0. Mucha gente ya lo está experimentando sin necesidad de dispositivos especiales. De hecho, en los próximos meses, vamos a lanzar Horizon en formato web para que la gente pueda disfrutar del metaverso frente a una pantalla e ir avanzando hacia la construcción de un proyecto a 10 o 15 años.

¿Ha tocado techo el negocio tradicional de Facebook? ¿Eso puede justificar el cambio estratégico?

El cambio de nombre de Facebook por Meta supone un movimiento estratégico, que no implica haber tocado techo. Dentro de Meta hay plataformas como Instagram, Whatsapp, Messenger y Oculus que crecen exponencialmente. Facebook también crece. En los últimos resultados vemos que el conjunto de aplicaciones aumenta el 6% en uso diario, y el 3% el uso mensual de Facebook. Los que piensen que hemos tocado techo debo decirles que no es así.

Pero el modelo tradicional tiende a agotarse...

En Internet siempre se han lanzado proyectos de manera muy rápida y en plazos muy cortos, y se discontinuaban cuando no funcionaban. Internet ha sido siempre el juego de estar optimizando para cambiar rápidamente lo que no funciona. El metaverso es un proyecto a largo plazo. Veo que hay excesiva necesidad de que se materialicen las cosas en el corto plazo, pero nosotros no tenemos prisa. Creemos que hay que hacer las cosas rápido, pero sobre todo hay que hacerlas bien. Las experiencias de las dos últimas etapas de Internet nos llevan a saber que esto no puede hacerlo uno solo si quieres llegar lejos debes ir acompañado.

Sería bueno precisar que el 'metaverso' no es solo Meta...

El metaverso es un proyecto de industria. Todos debemos trabajar bien, en función de los aprendizajes pasados, para ofrecer la oportunidad económica que este nuevo Internet va a suponer. Eso supone garantizar la privacidad, la seguridad de los usuarios y la integridad de los contenidos. La gente tiene que tener opciones para eliminar lo que no les guste. Ya lo estamos introduciendo. Obviamente tiene que ser un modelo inclusivo y diverso, con un acceso democrático, en igualdad de oportunidades...

¿Es el momento de invertir en el metaverso?

El metaverso es un proyecto a diez años y no creo que el primero vaya a llevárselo todo, algo que ha sido una tendencia industrial en el pasado. Ahora bien, el último que llegue se va a quedar muy atrás. Hay gente que está haciendo cosas en el metaverso sin 3D ni experiencias inmersivas, ya que el metaverso puede ser plano y a través de la web. Simplemente es una capa de experiencia interactiva adicional. Y muchas empresas lo están utilizando.

Este año está siendo especialmente complicado para toda la industria. ¿De qué forma afecta esta coyuntura adversa a Meta?

Así es. Este 2022 es un año complicado, no solo para Meta sino para toda la industria. Estamos viendo viento de cara por muchos motivos, como el contexto macroeconómico, con problemas de materias primas y componentes, que crean grandes problemas para las marcas tradicionales, no solo para los nuevos players del mercado.

También se están produciendo cambios en el seguimiento de la publicidad en dispositivos, como ocurre con Apple, con pérdidas de ingresos publicitarios de miles de millones. ¿Qué opina sobre el asunto?

La pérdida de señales es un problema para toda la industria. Esa incapacidad de acceder a cierto tipo de datos para ofrecer publicidad segmentada no sólo afecta a Meta. Existen players en el mercado que han recortado estos accesos. Por nuestra parte, estamos invirtiendo en herramientas de Inteligencia Artificial que nos ayudará a conocer las necesidades de los usuarios, con recomendaciones acertadas y un mayor retorno e ingresos. Confiamos en tener mejores tasas de crecimiento de los ingresos con el tiempo en nuestra familia de operaciones y mantener unos márgenes operativos elevados.

Los reveses regulatorios y las tensiones con Bruselas también suponen cierto 'viento de cara'

Todas las variables de entorno que recorten potencialmente el crecimiento puede considerarse viento de cara. No obstante, muchas de estas dificultades pueden convertirse en viento de cola si actuamos de forma correcta. Y estamos trabajando en ello. Estamos convencidos de que el crecimiento de los ingresos va a financiar la inversión en el metaverso que retornará en ingresos en el medio plazo. Estamos optimizando para el futuro, sin perder el foco en el presente.

¿Qué objetivos se ha fijado Meta respecto a España?

España está en el centro de la estrategia del grupo y ha sido el primer metacountry. Es un mercado estratégico para el grupo para construir el metaverso de la compañía. Europa es vital. Ya anunciamos la contratación de 10.000 personas en los cinco próximos años y el primer lugar donde se ha anunciado el número de personas e inversiones que se van a acometer para construir el metaverso ha sido España. Lo hemos hecho hace menos de dos meses. Así vamos a contratar hasta 2.000 personas en los próximos cinco años en España. Principalmente van a ser ingenieros de software y directores de producto. Igualmente vamos a invertir en las infraestructuras necesarias para garantizar la conectividad del metaverso, mejorar la latencia y capacidad y vamos a conectar dos nuevos cables, además de Marea.

¿Qué significa que España sea el primer 'metacountry'?

Eso significa que se van a situar en España las primeras inversiones del metaverso Europa, precisamente por la ubicación y por las infraestructuras del país, gracias a los tres cables submarinos enganchados a España. De lo anterior se desprende que el 70% de los datos que llegan a Europa pasan por España.

¿Qué otros proyectos recibirá España desde el grupo?

Hemos iniciado el proceso para construir el primer data center de Meta en Talavera de la Reina (Toledo) y hemos anunciado un acuerdo de colaboración para construir el metaverso con Telefónica. Además hemos anunciado la creación de un hub en el que convivirán nuestros 2.000 empleados, junto con emprendedores locales que van a crear un ecosistema floreciente que permita fomentar la innovación.

¿Por qué España es un país estratégico para el grupo?

Por dos motivos, por las infraestructuras y por el talento. España está geográficamente en un enclave estratégico. De hecho, se conectó Virginia con Sopelana con el cable Marea, porque la playa vizcaína era el mejor lugar donde engancharlo en Europa, Y lo mismo ocurrirá con 2Africa, que dará servicio a 3.000 millones de personas. El siguiente cable en el que estamos trabajando, el primer cable mundial de medio petabyte, también se va a conectar en España. Además de la calidad de las redes, de la ubicación geográfica y del talento, también es importante la evolución tecnológica que ha tenido España en los últimos años. Muchas veces tendemos a infravalorar las cosas positivas que disfrutamos en España.

España cotiza al alza para Meta...

Sin duda. De hecho, cuando ofrecimos la oportunidad de trabajar en remoto desde otro país, España ha sido el principal destino elegido. Nos sorprendió a todos. Al llegar las solicitudes, se vio que en España se vive y trabaja muy bien. Hay muchas bondades climáticas y gastronómicas. Además de seguridad, hay mejor conectividad que en cualquier otro país de nuestro entorno.

¿El de ustedes será un metaverso abierto o cerrado?

El metaverso en el que participará Meta será interoperable, como el Internet de hoy en día. Desde el primer momento hemos dicho que es un proyecto de industria y hay que construirlo entre todos los players. La interoperabilidad debe ser una prioridad. Habrá muchos espacios virtuales, pero obviamente las personas que formen parte del metaverso podrán transportar con ellos sus identidades o conservar los servicios, productos y aplicaciones que posean por los distintos espacios virtuales. Todo esto va a garantizar el valor añadido del ecosistema.

¿Qué va a tener el metaverso de Meta que no tengan los de otros?

Insisto, el metaverso es un proyecto de industria, es un ecosistema en el que estamos trabajando. De las etapas anteriores hemos aprendido que hay que hacerlo de manera rápida, pero también inteligente. Vemos cuatro áreas en las que hay que trabajar: en el desarrollo del ecosistema económico, para potenciar las posibilidades que ofrece a todo el mundo, incluidos desarrolladores y creadores. El segundo punto es la privacidad, para garantizar la fidelidad y seguridad de los usuarios. En tercer lugar, destaco la seguridad y la integridad, ya que los usuarios tienen que poder acceder a los contenidos, pero también ser capaces de decidir lo que quieren y no quieren ver y, en este último caso, poder reportarlo en tiempo real. El control de los contenidos y la discriminación de los contenidos es muy importante. Y finalmente, la diversidad y la inclusión son una prioridad, sobre todo para las nuevas generaciones, y eso va a garantizar el acceso democrático y en igualdad de oportunidades, en paridad, para toda la humanidad.

Ante el auge del video corto, también impulsado en Meta desde Reels, ¿qué futuro cree que depara a los periódicos tradicionales que solo se apoyan en la palabra escrita?

Le voy a contestar a la gallega. En algún momento se pensó que reducir los mensajes a 140 caracteres destruiría el periodismo, pero los periodistas han sabido sintetizar la noticia en un titular o una frase. Los 'creators' son el futuro del contenido en Internet y los medios también son creadores de contenidos. Hay una vinculación atávica entre tradicional y obsoleto que no debería existir. Hay medios que llamamos tradicionales que se adaptan maravillosamente al momento. Hay que adaptarse a las necesidades de los usuarios y los medios de comunicación deben ver esto como una oportunidad. Los vídeos cortos es un canal más para difundir los contenidos. Creo que Internet ha demostrado que todo ha sido 'prueba y error' y si el video corto funciona, no hay motivo para no hacerlo.

¿Qué puede adelantar del proyecto Cambria?

El Proyecto Cambria ofrecerá una experiencia de presencia y realidad virtual. Va a intentar trasladar el metaverso al mundo del trabajo y teletrabajo. El concepto va a estar centrado en las nuevas gafas, que pueden llegar a sustituir al portátil en el entorno de trabajo.

¿Cómo convive Meta con las controversias relacionadas con la posición de dominio en publicidad?

Convivimos bien con la regulación, La competencia es muy sana. Colaboramos con todas las entidades en todos los temas que se requieran y lo hacemos en todos los países en los que operamos. El 90% de la publicidad mundial no pasa por Facebook, pero el hecho de tener una competencia feroz en todos los productos y servicios nos obliga a mejorar. Y hay que mejorar continuamente, porque hace 15 años, las tres principales plataformas digitales eran American Online, Yahoo y Myspace, y actualmente hay muy poca gente que lo utilice.

