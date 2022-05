Apple se prepara: Todos sus dispositivos llevarán conector USB-C

Parece que Apple estaría trabajando para cambiar su tradicional puerto de carga Lightning por el USB-C ya no solo en el iPhone sino en todos sus dispositivos como los AirPods o el Magic KeyBoard.

Uno de los apartados de la Ley de Marco Digital (DMA), la primera gran ley para regular los poderes y permisos de las compañías tecnológicas en Europa, recoge que por lo menos en el territorio todos los dispositivos electrónicos iban a tener que llevar el mismo puerto de carga con el fin de acabar con la necesidad de diferentes cables para distintos productos.

Para la mayoría de las empresas, esto no iba a significar un gran problema, porque el estándar va a ser el cargador USB-C, el cual ya usan. Sin embargo, desde el 2005, Apple utiliza un puerto Lightning, diferente y exclusivo para la gran mayoría de los productos de la compañía, empezando por el iPhone.

Pero hace tan solo unos días, la reputada analista de tecnología Ming-Chi Kuo informó que Apple estaba trabajando en utilizar el puerto USB-C en el modelo de iPhone que se lanzará en la segunda mitad de 2023.

Aunque la noticia no se queda aquí, ya que ayer la misma analista, añadió que la compañía de la manzana iba a actualizar también sus otros productos con esta terminal de cargador. Esto significa que dispositivos como los AirPods, el Magic Keyboard, el Trackpad, el ratón o la batería MagSafe también llevarán cargador USB-C en el futuro.

1. Portless iPhone may cause more problems due to current limitations of wireless technologies & the immature MagSafe ecosystem.

2. Other Lightning port products (e.g., AirPods, Magic Keyboard/Trackpad/Mouse, MagSafe Battery) would also switch to USB-C in the foreseeable future. https://t.co/KD14TgBmtr — ??? (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 15, 2022

Lo que todavía no se sabe si la compañía implementará este cambio también para la segunda mitad de 2023 o si lo hará más adelante. Kuo ha añadido también que la idea de diseñar un iPhone sin puerto de carga, es decir, que solo se pueda cargar de manera inalámbrica está descartado en el futuro cercano debido a que la tecnología todavía no está lo suficientemente desarrollada para ello.

Por su parte, Apple no ha anunciada nada de manera oficial, por lo que se desconocen los motivos por lo que después de tantos años la compañía ha decidido abandonar los puertos Lightning y pasarse a los USB-C.

Parece que la DMA es el principal causante del cambio, ya que esté se materializará al mismo tiempo que entre en vigor dicha regulación, aunque puede que no sea la única razón, ya que productos como el iPad Pro o el MacBook ya funcionan con un cable USB-C y si ya ha tenido éxito y un buen feedback por parte de los usuarios puede que haya animado a la compañía a dar el paso.