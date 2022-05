Musk acusa a Twitter de manipular a los usuarios con su algoritmo

Elon Musk vuelve a la carga. El hombre más rico del mundo ha atacado a Twitter de nuevo en las últimas horas apuntando que el algoritmo de la red social manipula a sus usuarios. Además, ha proseguido en su acusación sobre que el número de usuarios falsos es mucho mayor de lo que admite la compañía.

En varios tuits lanzados a última hora del sábado, Musk ha invitado a los usuarios a que accedan a la configuración de su cuenta en la red social para que les muestre los "últimos tuits" y no los que destaca el algoritmo.

Very important to fix your Twitter feed:



1. Tap home button.

2. Tap stars on upper right of screen.

3. Select "Latest tweets".



You are being manipulated by the algorithm in ways you don't realize.



Easy to switch back & forth to see the difference. — Elon Musk (@elonmusk) May 14, 2022

"Estás siendo manipulado por el algoritmo de formas que no te percatas", afirma el magnate, para matizar posteriormente que no acusa de "malicia" al algoritmo, sino que este "intenta adivinar lo que quieres leer y, al hacerlo, de forma inadvertida manipula / amplifica tus puntos de vista sin darte cuenta de que esto está ocurriendo".

La solución para ello, así como para los fallos de programación de Twitter, es que pase a ser un sistema con código abierto, algo que resolvería "tanto la confianza como la eficacia".

Not to mention potential bugs in the code. Open source is the way to go to solve both trust and efficacy. — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2022

Aunque la deducción de Musk dista mucho de ser nueva, puesto que es algo de lo que se ha acusado habitualmente a las redes sociales y a los buscadores de internet y que se ha dado en llamar 'cámaras de eco', es relevante puesto que supone un nuevo ataque contra la compañía que dijo estar interesado en comprar por un precio de 44.000 millones de dólares.

Además, en las últimas horas ha insistido en la acusación de que hay muchos más usuarios falsos que los que la compañía admite, por lo que suspendió su oferta de compra hasta que se conozcan los datos reales. Musk argumenta que una de las vías de monetizar la red social, a través de anunciantes, tendrá mucha menos fuerza si estos se percatan de que el número de usuarios reales es muy inferior al supuesto.

"Aún tengo que ver 'cualquier' análisis en el que los (usuarios) falsos / spam / duplicados sean menos del 5%", ha apuntado Musk, en alusión al dato que maneja oficialmente la compañía.

"Existe la posibilidad de que superen el 90% de usuarios activos diarios, que es la métrica que importa a los anunciantes. Es muy extraño que los tuits más populares de todos los tiempos solo hayan recibido 'likes' de aproximadamente el 2% de los usuarios activos diarios", ha afirmado.

There is some chance it might be over 90% of daily active users, which is the metric that matters to advertisers.



Very odd that the most popular tweets of all time were only liked by ~2% of daily active users. — Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2022

Replica así su ataque del pasado viernes cuando señaló esta causa para suspender la operación de compra, con lo que causó que las acciones de la compañía se desplomaran hasta un 20% en el pre-market, para concluir la jornada bursátil con una caída del 9,67%.

Musk anunció su intención de comprar Twitter el pasado 14 de abril. El día anterior, la compañía cerró en los 45,85 dólares. En el mes que ha transcurrido desde entonces, sus títulos han caído un 11,2% y cotizan en mínimos de mes y medio.