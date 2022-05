TikTok cambia: ahora los amigos tienen más prioridad

TikTok, la app del momento, ha anunciado una nueva actualización en la que se va a sustituir la pestaña de Tendencias por una que se va a llamar Amigos donde podrás encontrar los vídeos de las personas con las que has conectado.

TikTok, la app de vídeos con música en formato corto, ya cuenta con más de 1.000 millones de descargas desde que se lanzó en 2015, que han venido sobre todo en los dos últimos años, que es cuando la plataforma ha dado un salto para codearse con las principales redes sociales del mundo, como son Instagram, Twitter o Facebook.

"A medida que continuamos celebrando la comunidad y la creatividad, traeremos la pestaña de Amigos para más personas en las próximas semanas, lo que le permitirá encontrar y disfrutar fácilmente el contenido de las personas con las que está conectado, para que pueda elegir aún más formas de entretenerse en TikTok." han explicado desde su cuenta personal de Twitter.

Esta nueva función llamada Amigos, va a sustituir a la tradicional Tendencias donde podías buscar y ver vídeos relacionados con una temática específica además de conocer como bien indicaba su nombre las tendencias que había en la app. Ahora en esta nueva pestaña, la plataforma ofrece la posibilidad de conectar con tus amigos y conocidos a través de tus contactos o tus amigos en Facebook. y poder ver los vídeos que suben ellos.

Esta decisión es algo sorprendente, ya que a mínimo que hayas utilizado TikTok sabrás que la app ya ofrecía una pestaña similar con la de Siguiendo donde se muestran los vídeos de las personas que sigues, situado en la parte superior de la pestaña de Inicio, al lado de Para ti, la pestaña que ofrece contenidos según tus gustos y aficiones.

Por lo que no es que la compañía haya querido introducir una sección totalmente nueva, sino que ha querido cambiar la forma en la que sus usuarios consumen los contenidos, ya sea porque van a introducir un algoritmo nuevo, o porque quieren que diferencies entre los vídeos de creadores de contenido y los hechos por un amigo tuyo.

Para aquellos preocupados por dónde van a poder seguir las últimas tendencias, es importante destacar que en la pestaña de Inicio ya hay una lupa que te permite buscar a los usuarios y tendencias que tú quieras. La compañía todavía no ha adelantado cuándo y a quién va a llegar esta actualización, por lo que tendremos que esperar a ver.