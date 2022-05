Un robot de limpieza increíblemente barato para lo que tiene: probamos el Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S

El nuevo robot de limpieza de Xiaomi destaca por ofrecer acceso a tecnologías muy avanzadas, pero con un precio muy contenido de apenas 199,99 euros, en contraste con otras alternativas del mercado.

Los robots de limpieza se han vuelto muy avanzados, y ya no basta con que vayan por la casa "golpeándose" con todos los muros y muebles. Ya buscamos algo más, como tecnología de navegación de alta precisión y limpieza inteligente.

Es fácil encontrar robots que cumplen esas características, pero normalmente tendrás que pagar un sobrecoste por ello. Tenía que venir Xiaomi, cómo no, a cambiar un poco el mercado en España con un nuevo producto que sorprende por su relación calidad/precio.

Con navegación láser

El Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S es un robot de limpieza de tipo "Roomba", y como tal, está diseñado para funcionar de manera semi-autónoma, limpiando el hogar conforme haga falta. El gran avance respecto a otros robots baratos está en que este usa un sistema de navegación láser LDS; Xiaomi afirma que, junto con el algoritmo SLAM, es capaz de detectar la forma de nuestro hogar y navegar sin importar lo complejo que sea.

El sistema se reconoce por un "bulto" en la parte delantera, desde el que salen los rayos láser que golpean contra el entorno y lo mapean en la memoria del dispositivo. Eso le permite reconocer objetos como sofás o sillas, y así orientarse. Una función que me ha gustado mucho, que es posible gracias al reconocimiento láser, es que el robot es capaz de saber dónde se quedó la última vez que limpió, y continuar por ahí la siguiente vez que sea activado. Es especialmente útil si tenemos que desactivar el robot por cualquier razón, para que no vuelve a otra vez a limpiar las mismas zonas.

Otra ventaja de la navegación láser es que no requiere el uso de cámaras, así que funciona sin luz; en otras palabras, podemos activar el robot incluso si es de noche o si la habitación está a oscuras, ya que es capaz de 'ver' usando el láser.

La clave de todas estas ventajas está en la app Mi Home, o Xiaomi Home, que no sólo controla las funciones de este robot, también la de los dispositivos que conforman el resto del ecosistema de Xiaomi. Lo bueno es que, si ya tenías un aparato de Xiaomi, no tienes que descargar otra app más, algo que últimamente estoy agradeciendo mucho. La app nos permite activar el robot y programarlo, implementando zonas de limpieza y zonas restringidas en las que el robot nunca debería estar; podemos programar ciclos de limpieza a horas determinadas, o simplemente controlar directamente el robot con el mando a distancia. La app es completa, pese a no ser exclusiva de este robot; sin embargo, ten en cuenta que este es el principal método de control del robot, aparte de los dos botones integrados en el propio dispositivo.

Un detalle que me ha llamado la atención es que el protocolo de limpieza de este robot es realmente simple. Realiza rutas en zigzag, por lo que normalmente termina recorriendo más distancia de la que realmente necesitaría, pero al menos cubre todo el espacio que queremos que limpie. No esperes grandes florituras, y este no es un robot "inteligente" en el sentido de que no detectará la suciedad ni los diferentes tipos de superficies.

Como no es capaz de detectar diferentes superficies, debemos tener en cuenta elementos como las alfombras; y también puede que se 'choque' con objetos pequeños como juguetes o cables. En definitiva, tendrás que estar un poco "más encima" de este robot, pero si tienes eso en cuenta, no debería darte problemas.

Limpieza completa

Como su nombre indica, el Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S cumple dos funciones: aspirar y fregar. Por una parte, el aspirador central tiene una potencia de hasta 2.200 Pa, que no es lo mejor del mercado pero no está mal; puede que no sea capaz de atrapar toda la suciedad en la primera pasada, o que algunas motas u objetos se queden detrás en consecuencia, pero no es lo peor que hay en el mercado;, tiene cuatro modos de succión diferentes, dependiendo del grosor y el tamaño de la suciedad que queramos atrapar. El robot sólo tiene una escobilla, y no dos como hemos visto en otros modelos, pero para compensar realiza un patrón en "Y" con el que busca atrapar toda la suciedad, además de la mencionada ruta en zigzag.

Además, en la parte trasera el robot tiene una mopa de microfibra, conectada a un depósito de agua interno. El robot es capaz de usar tres niveles de agua diferentes, para mantener la mopa húmeda.

Con todo, la limpieza que ofrece el Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S es completa, aunque en ningún caso sustituye completamente al mantenimiento habitual de la casa. En el caso del fregado, por ejemplo, no será capaz de acabar con los 'desastres' más grandes, pero es capaz de mantener el suelo limpio de diario.

Un detalle a tener en cuenta es que tenemos que rellenar el depósito de agua de manera manual, además de vaciar el depósito de polvo por nuestra cuenta, ya que la base de carga de este robot es muy simple y sólo sirve para eso, para cargar; no tiene un depósito como podemos ver en modelos superiores (y más caros).

Una opción sencilla y barata

El Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S no es el robot de limpieza más completo que he probado, y no puedo decir que tenga tecnologías sorprendentes, ni nada que no haya visto ya en otras marcas. Pero lo que sí puedo decir es que es el robot más barato que puedo recomendar, ya que ofrece acceso a funciones que normalmente requieren de un pago muy superior.

Un robot con navegación láser, que friega además de aspirar, y que tiene funciones programables y tan completas, por sólo 200 euros es un 'chollo' como pocos, y no me extrañaría que se convirtiese en uno de los productos más populares de la tienda de Xiaomi en España. No es puntero, pero por ese precio, no te hace falta que lo sea.

El Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S está disponible en Mi.com y en Amazon.