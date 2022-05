Elon Musk sería el nuevo CEO de Twitter, al menos hasta que encuentre sustituto

Elon Musk tomaría el papel de CEO temporal cuando se complete la adquisición de la empresa, con el fin de tomar las primeras decisiones mientras completa la búsqueda de alguien de confianza.

Que Musk haya comprado Twitter no significa necesariamente que vaya a tomar todas las decisiones de la empresa; aunque su afán por compartir sus futuros planes nos puede hacer pensar lo contrario. Lo que era evidente es que Parag Agrawal, el actual CEO después de recibir el cargo de manos del cofundador de Twitter, Jack Dorsey, no iba a durar mucho en la silla. Al fin y al cabo, Musk ha comprado Twitter precisamente para que no siga por el mismo camino por el que va.

Sin embargo, según informa ahora la CNBC, Musk aún no ha encontrado un sustituto adecuado para Agrawal, y eso le puede obligar a tomar el mando de la compañía, una función que tomaría sólo de manera temporal. Elon Musk es el presidente de Tesla y el CEO de SpaceX, y siguen siendo sus proyectos prioritarios (y los que le permiten este tipo de adquisiciones en todos los sentidos); sumar a esas responsabilidades el papel de CEO de Twitter puede ser demasiado incluso para Musk, pero tendrá que asumirlo.

El papel de Musk va más allá de comprar y reorganizar la compañía. Uno de los motivos por los que está atrayendo más inversores es porque estos verían con buenos ojos que Musk dirigiese la compañía. Así se pueden interpretar las palabras del príncipe saudí Al Waleed bin Talal, uno de los accionistas de Twitter que ha anunciado su apoyo a Musk, pese a que inicialmente formó parte del plan contra su OPA hostil; hoy ha afirmado que Musk sería "un excelente líder para Twitter". De la misma manera, Musk ha revelado esta misma mañana una inversión adicional de 7.000 millones de dólares, provenientes de Binance, Sequoia, a16z, e inversores privados amigos.

Reuters aseguró la semana pasada que Musk ya tenía preparado un nuevo CEO para Twitter; pero al quedarse al mando para redirigir la compañía, estaría dando más confianza a los inversores. Musk también tendrá que buscar nuevas vías de ingresos, y ya ha planteado la posibilidad de cobrar a algunos usuarios por tener cuenta en la red social.

De esta forma, es dudoso que Parag Agrawal cumpla un año al frente de Twitter; en estos meses, ha presentado novedades importantes para el servicio, como los nuevos Círculos de Twitter o el muy reclamado botón de editar tuits.