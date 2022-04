El control de Apple sobre el iPhone, en peligro con las nuevas reglas de la UE

Un nuevo borrador en la Ley del Marco Digital (DMA) tiene un apartado que hace referencia específicamente a Apple diciendo que, en 2024, cuando entre en vigencia la normativa tendrán que habilitar navegadores de la competencia en dispositivos iOS.

La Ley de Mercados Digitales (DMA) es una normativa del Parlamento Europeo que busca acabar con el poder de mercado de las grandes plataformas además de tratar de garantizar una competencia leal en su territorio. Cada vez que se anuncia alguna medida en la que están trabajando, se genera revuelo alrededor y esta en concreto, parece que no le va a hacer ninguna gracia a Apple.

Hasta ahora, Apple permitía que los navegadores de la competencia funcionasen en dispositivos iOS, con la condición de que lo hicieran utilizando el motor de renderizado WebKit, el que utiliza Safari, lo que hace que, aunque navegues en Google, Edge o Firefox, la experiencia es básicamente la misma que con el navegador de Apple.

Esto provocaba que los rivales no pudieran competir, ya que les era imposible diferenciar sus productos al depender del WebKit, que a su vez también era el motivo por el que solo se podían diseñar apps nativas para iOS, todo esto otorgaba el control total a Apple.

Por eso mismo, se ha incluido este aspecto en la DMA. "Los gatekeepers no deben utilizar su posición como empresa que presta servicios para exigir a sus usuarios empresariales que utilicen cualquiera de esos servicios prestados por el propio gatekeeper como parte de sus propios servicios o productos." se lee en este nuevo apartado al que ha tenido acceso The Register.

Esto significa que Apple no puede obligar a los desarrolladores ha solo poder utilizar su motor WebKit, y que para 2024, año en el que entrará en vigor esta ley, el resto de navegadores podrán operar libremente en dispositivos iOS.

Una de los aspectos que más podría afectar este cambio, es que hasta ahora los desarrolladores tenían que diseñar apps específicas para cada sistema operativo, obligándoles a tener que actualizarlas y mejorarlas en cada una de sus versiones. Pero si con la DMA se consigue que cualquier navegador funcione correctamente en iOS, esto podría significar que los desarrolladores dejen de diseñar apps para sistemas operativos y se centren en una app web común para todos.

Por el momento, Apple todavía no ha hecho comentarios al respecto, lo que sí sabemos es que lleva un tiempo contratando a más gente para su motor WebKit, y que tendrá que trabajar para implementar muchas más mejoras a su navegador Safari, para que cuando se aplique la DMA no quede relegado a última posición porque los otros buscadores tienen otras funciones que debido a su posición de dominio hasta ahora, Apple no se había molestado en implementar.