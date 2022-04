Grabar llamadas en Android ya no es posible: Google corta esta función

Google ha anunciado que a partir del 11 de mayo prohibirá a los desarrolladores subir aplicaciones a la Play Store que tengan funciones para grabar llamadas y dejará de ofrecer actualizaciones para las ya existentes.

Cada vez hay más smartphones que tienen integrado una herramienta específica para la grabación de llamadas, algunos móviles de Xiaomi e incluso algunos Google Pixel tienen esta función. Y es cierto que hay países que prohíben esta práctica sin importar las condiciones, pero también hay otros en los que es legal.

Por eso, sorprende que Google haya tomado esta decisión que afectará a todos los usuarios de Android, sin importar la región en la que vivan. Aunque esta decisión, no afecta directamente a los usuarios, si nos más bien a los desarrolladores de API de Accesibilidad de la Play Store.

Siendo más concretos, a partir del 11 de mayo se aplicará este cambio en la Política del Programa de Desarrolladores, significando que a partir de esta fecha no se podrá subir ninguna app que grabe las llamadas y aquellas ya existentes como Call Recorder o Cube ARC, dejarán de recibir actualizaciones.

"La API de accesibilidad no se ha diseñado para grabar el audio de las llamadas remotas y no se puede solicitar con dicho fin" se puede leer en el comunicado. Sin embargo, y como ya hemos dicho antes, la grabación de llamadas dentro de unos parámetros no es ilegal, y de hecho en España está permitido.

Es importante señalar, que no puedes grabar todas las llamadas que quieras, sino que la ley te permite hacerlo siempre y cuando tú estés participando en la llamada, porque sobrentiende que ambos participantes consienten de forma voluntaria la difusión de la conversación.

Por lo que parece injusto, que Google prohíba en España una función que sí se cumple el requisito de participación es totalmente legal, algunos usuarios ya han mostrado su enfado al respecto, y con razón. Esperemos que estas quejas lleguen a oídos de los dirigentes de la tienda de aplicaciones de Android y se tomen medidas para regular esta decisión dependiendo de la legislación de cada país, porque para eso está y Google no es quien para impedirlo.