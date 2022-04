Prueba OnePlus Nord CE 2: móvil de gama media que cumple con lo que le pedimos

El nuevo móvil de OnePlus no hará historia, ni por su potencia ni por su diseño, pero si lo compramos tendremos la seguridad de que hará justo lo que necesitamos al precio correcto.

Los móviles punteros, como el Samsung Galaxy S22 Plus, el Google Pixel 6 Pro, o el iPhone 13, son los que más llaman la atención y los que acaparan titulares; son la referencia y las marcas los usan para estrenar nuevas tecnologías y avances.

Pero esos no son los móviles más populares. La mayoría de la gente no se puede costear semejantes modelos, así que suele optar por móviles de gama media, que ofrecen el equilibrio justo de precio y características. Y ahí es donde vemos más competencia, con marcas como Realme, Oppo, Xiaomi y Samsung ofertando alternativas muy buenas. OnePlus también está entre estas, y ahora, con el nuevo Nord CE 2, pretende demostrar que aún le queda algo que enseñar al resto.

Así es el OnePlus Nord CE 2

Al igual que su predecesor, lanzado hace menos de un año, el Nord CE 2 pretende traer características más propias de la gama 'premium' a un precio más accesible, partiendo de los 359 euros en España. Es una apuesta muy familiar, y el móvil en sí tiene pocas sorpresas: es justo lo que te esperarías.

Y es que OnePlus no ha reinventado la rueda. El Nord CE 2 tiene todo lo que podríamos desear en un móvil moderno, manteniendo 'guiños' como el conector para auriculares que ya estamos perdiendo incluso en las gamas medias y bajas. Aún así, el diseño es moderno y ciertamente atractivo, gracias a una parte trasera con un efecto de cristal muy llamativo; es como si tuviese un 'doble fondo', dando una sensación de profundidad que me ha gustado mucho. También me ha encantado la manera en la que se ha solucionado el 'bulto' de las cámaras, que aquí se nota mucho menos y encaja mejor con el resto de la trasera del móvil.

No me ha gustado tanto la sensación que el móvil da en la mano; parece un móvil barato y se nota como un móvil barato. La trasera es bonita, pero tiene el tacto del plástico, que se extiende a los laterales; en otras palabras, a veces siento como si estuviese cogiendo un juguete, y lo peor es que se nota algo débil, y tengo miedo de presionar demasiado fuerte, vaya a ser que rompa algo. Algunas marcas han intentado imitar el metal para evitar esa sensación, pero no OnePlus.

Por lo menos, no es un móvil feo, especialmente en el color azul celeste ("Bahama Blue") que he podido probar, aunque también está disponible en color gris. La manera en la que la luz atraviesa la trasera es graciosa y puedes llevar el móvil sin funda perfectamente; lo bueno de la sensación de plástico es que el agarre es bueno y no he sentido la necesidad de usar las fundas que OnePlus ha incluido en el paquete de prueba (aunque están chulas si no nos gusta el efecto de la trasera de plástico). Además, si se cae no tendremos el problema del cristal, y debería resistir nuestros golpes.

La potencia justa y necesaria

Tras la relativa decepción en la construcción, me fijé en si el hardware al menos ha sido potenciado a cambio, y me encontré más o menos lo que me esperaba. El OnePlus Nord CE 2 es un móvil con una pantalla de 6,43 pulgadas de tipo AMOLED; destaca por la frecuencia de refresco de 90 Hz, algo que se nota simplemente con usar la interfaz, que se nota rápida y con animaciones que no molestan. Los bordes son relativamente finos para esta gama, y sólo el borde inferior es algo más grueso, aunque no el peor en ese sentido ni mucho menos.

En el tratamiento de los colores, no tengo quejas; OnePlus afirma que cubre el espectro P3 y no tengo motivos para dudarlo, ya que las fotos y vídeos que vi se mostraron con fidelidad. El gran problema de esta pantalla es el bajo brillo que tiene, algo que llega a afectar a la reproducción de contenido HDR.

Aunque oficialmente es compatible con HDR10+, he tenido problemas para disfrutar de mis vídeos como es debido; siempre he echado en falta algo más de brillo. Con todo, el contraste es bueno, así como la representación de los negros. No es la mejor pantalla para ver películas, pero si eso es lo que quieres hacer cumplirá con su cometido. Quiero aclarar que no es una mala pantalla (a estas alturas es realmente difícil encontrar una 'mala' pantalla en un móvil), y el tratamiento de los colores es muy bueno y superior a otras alternativas.

El procesador me ha dejado sensaciones similares. OnePlus ha optado por un Dimensity 900 de MediaTek, un modelo que se ha convertido en el jugador estrella del sector. No es de extrañar, porque el rendimiento es bueno, con un consumo reducido y especialmente, generando menos calor que la competencia. En el Nord CE 2, este procesador es capaz de mostrar todas esas ventajas.

En ningún momento he echado en falta más potencia, simplemente con usar el móvil como siempre. En videojuegos ha dado la talla, y si bien no podrás poner los gráficos en alto en algunos títulos, no deberías tener problemas en jugar a todos.

El software ha ayudado mucho a dar esa sensación de velocidad. Después de mucha confusión sobre el futuro de OxygenOS, la capa de OnePlus, la experiencia en este modelo no ha cambiado mucho respecto a sus antecesores; tal vez porque, en efecto, no ha cambiado nada.

El Nord 2 CE usa el mismo OxygenOS 11.3, una versión con algunas partes provenientes de ColorOS, el sistema usado por los Oppo, la casa 'hermana' de OnePlus. Funciona bien y tiene todo lo que podríamos esperar; algunas cosas han cambiado de sitio, pero nada dramático. De hecho, tal vez el problema es que no ha cambiado lo suficiente, ya que sigue basado en Android 11; y OnePlus sólo promete dos actualizaciones de sistema, una cifra que se va quedando corta en el sector. Esto supone que sólo recibirá Android 13, que ya está siendo probado en beta. Eso me despierta dudas sobre el futuro de este móvil, pero al menos debería recibir OxygenOS 12 con los grandes cambios que implementa.

Donde lamentablemente tampoco encontramos novedades es en las cámaras, que son exactamente las mismas que en el Nord CE original (aunque el diseño del conjunto de cámaras haya cambiado completamente); en otras palabras, nada increíble, pero tampoco son malas.

El sensor principal tiene una resolución de 64 MP que produce imágenes de calidad y con un buen nivel de detalle, exceptuando en las zonas con sombras, donde parece que 'le cuesta' un poco más. Viene acompañado de un gran angular de 8 MP que sólo funciona bien con la mejor iluminación, y una cámara macro de 2 MP que, como es habitual en este rango de precios, no sirve para mucho.

Por lo demás, este es un móvil completo. Tiene un lector de huellas dactilares bajo la pantalla que me ha funcionado muy bien, y la batería de 4.500 mAh también es un buen añadido. Este móvil es compatible con carga rápida de 65 W, algo muy bueno, pero lo mejor es que el cargador necesario para aprovecharla viene incluido en la caja.

El nivel está cada vez más alto

El gran problema del OnePlus Nord CE 2 no tiene nada que ver con el móvil. Como hemos visto, da la talla en todos los aspectos y realmente no podemos pedir mucho más sin tener en cuenta el rango de precios en el que estamos trabajando. Pero OnePlus no está sola en el mercado, y como ya hemos dicho, esta es la gama más competitiva del sector.

Por lo tanto, el problema del Nord CE 2 es que ya existen otros móviles que cuestan más o menos lo mismo, y que tal vez pueden ser más atractivos para el usuario medio. No hace mucho, por ejemplo, probamos el Realme 9 Pro Plus, que cuesta 10 euros menos pese a tener una cámara superior y contar con algo tan llamativo como una trasera que cambia de color con la luz. El nuevo Redmi Note 11 Pro+, que cuesta algo más pero que tiene carga de 120 W también es un contrincante. Y no podemos olvidarnos de Samsung, con su futuro A33 que promete 4 actualizaciones de Android en vez de 2.

En definitiva, no hay nada malo en el Nord CE 2, y si te gusta el diseño realmente no hay motivos para no comprarlo; pero tal vez le falta ese 'algo especial' que lo diferencie del resto. Con todo, es completamente recomendable si buscamos un móvil por 359 euros.