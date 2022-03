Probamos el nuevo Huawei Watch GT Runner, reloj para runners y deportistas que prioriza la precisión

Huawei ha lanzado en España su nuevo reloj inteligente, y en este caso está principalmente dirigido a los usuarios más entusiastas por el deporte y el ejercicio, aunque parta de una base muy conocida.

Y es que estamos ante una evolución del Huawei Watch GT 3, uno de los mejores relojes inteligentes del sector que fue renovado a finales del año pasado con un nuevo diseño, procesador y sensores.

Por lo tanto, muchas de las funciones de este GT Runner ya son conocidas, pero aún así Huawei se ha molestado en implementar novedades especialmente diseñadas para el ejercicio. Esto se refleja en un precio superior, ya que parte de los 329 euros.

Así es el Huawei Watch GT Runner

El Watch GT 3 ya era uno de los relojes inteligentes más ligeros y cómodos del sector, y esos son factores especialmente importantes cuando estamos haciendo ejercicio; lo último que queremos es un peso molesto en la muñeca, que notemos cada vez que nos movamos. El Watch GT Runner pesa sólo 38,5 gramos, así que en ese sentido es uno de los mejores que he probado; también ayuda mucho el reducido grosor y el propio diseño de la parte inferior del reloj, que hace que este abrace la muñeca sin llegar a molestar. La correa de silicona tampoco nos dará problemas, y me ha llamado gratamente la atención que Huawei haya incluido una correa más pequeña en la caja, para muñecas más estrechas; la que viene por defecto es perfecta para las personas grandes como yo.

Estéticamente, no es el reloj más llamativo precisamente; de hecho, es tal vez demasiado sutil. Comparado con el Huawei Watch GT 3 en el que se basa, se han realizado modificaciones para obtener un aspecto más 'rugerizado', y más apto para el castigo que le vamos a dar a diario. Por lo tanto, no es una sorpresa que la esfera completa de cristal del Watch GT 3 haya desaparecido, en favor de una cubierta de fibra de polímero que soportará mejor los golpes y el uso continuo. El resto del reloj también está cubierto de este mismo plástico, así que las sensaciones son muy diferentes, pese a que el diseño básico del reloj sea idéntico. El GT Runner está disponible en dos colores, gris (con detalles en un más llamativo color lima) y negro, y este último es el que he podido probar.

La pantalla sigue siendo el excelente panel AMOLED de 1,43 pulgadas usado en el Watch GT 3 de 46 mm, y por lo tanto, es grande, fácil de usar y de ver. El mayor tamaño facilita enormemente el uso de la interfaz táctil y ayuda a mostrar más información al mismo tiempo. Es algo evidente con la nueva esfera de reloj estrenada por Huawei en este GT Runner, que muestra todo tipo de información sobre meteorología, nuestro cuerpo, y nuestras sesiones de ejercicio, además de la hora; sin necesidad de 'perdernos' por la interfaz, podemos comprender de un vistazo la situación sólo con mover la muñeca, y eso es algo que agradeceremos enormemente mientras estemos corriendo, nadando o en las máquinas.

El GT Runner también opta por los mismos botones del GT 3, y eso implica un diseño asimétrico, ya que la parte superior es la única que tiene una corona, mientras que en la parte inferior tenemos un botón convencional. La corona superior nos abre el menú de aplicaciones, mientras que el inferior es un acceso directo a los ejercicios.

Eso ayuda a controlar el reloj a ciegas, ya que sólo con el tacto podemos saber qué botón estamos tocando, pero no deja de ser una decisión de diseño curiosa y original. La sensación de los botones es tan buena como antes, y controlar la interfaz es un proceso sencillo y rápido, en buena parte gracias a la velocidad de la interfaz.

Y es que el procesador usado por Huawei y los 4 GB de RAM son más que suficientes para mover el sistema HarmonyOS usado; en efecto, este reloj sí da el salto al nuevo sistema operativo de Huawei, y en mis pruebas ha sido rápido y ligero, aunque sinceramente, en cuestión de software hay pocas diferencias generales respecto a pasadas generaciones, algo que no es necesariamente malo teniendo en cuenta el nivel.

Tecnología al servicio del ejercicio

Las grandes novedades del GT Runner están dedicadas, cómo no, al registro del ejercicio y los datos de nuestro cuerpo. La tecnología TruSeen 5.0 implementa en un solo sensor nada menos que 8 fotodetectores para mejorar la monitorización de la frecuencia cardíaca para que sea la más precisa hasta ahora, además de ser capaz de registrar los niveles de SpO2, es decir, el oxígeno en sangre. En mis pruebas, ha sido un sistema muy rápido y se ha actualizado constantemente con mis datos en tiempo real; según Huawei, la desviación de 10 bpm puede alcanzar más del 97% en la mayoría de los escenarios, lo que sería tan preciso como un cinturón de frecuencia cardíaca.

Pero donde Huawei ha echado el resto es en el software, empezando por el desarrollo de RAI (índice de capacidad de correr), desarrollado por Huawei TruSport. Esta puntuación es capaz de calcular el rendimiento de la carrera basándose en datos como la frecuencia cardíaca, el ritmo, la distancia, la frecuencia y más. De esta forma, tendremos un medidor 'objetivo' de hasta qué punto realmente nos estamos forzando, a lo que también ayuda el medidor de fatiga y el índice de entrenamiento. El asistente para running integrado, basado en Inteligencia Artificial, analiza los datos de histórico de ejercicios, y nos indica que tal vez deberíamos ajustar la intensidad del entrenamiento para mejorar nuestra capacidad. Es un avance que va más en la dirección de personalizar completamente la experiencia para cada usuario, como también lo es la función de "Vida Saludable", que nos permite ponernos un objetivo (por ejemplo, quiero dormir mejor y ser más productivo) y nos permite crear un plan personalizado dependiendo de nuestros datos, como la cantidad de pasos que hemos dado, la hora a la que nos acostamos

Otro dato que normalmente queremos registrar con precisión cuando salimos a correr es la posición. El GT Runner cuenta con cinco sistemas de satélites, pero más impresionante es el uso de un chip de posicionamiento GNSS de doble banda; la antena está oculta en las 'asas' del reloj, que no son una decisión estética sino funcional para mejorar la recepción del GPS. En mis pruebas, el reloj ha tardado muy poco en 'encontrarme' y ha registrado mis salidas de manera precisa. Cómo no, este reloj también es capaz de registrar el sueño con precisión.

Mejoras en el software, pero quedan bugs

El Huawei Watch GT Runner viene con HarmonyOS 2.0 de fábrica, la nueva versión del sistema operativo propio de la compañía china, y eso supone que está a la última, pero también que mantiene algunos 'bugs' o decisiones de diseño algo discutibles.

El mayor problema que me he encontrado es que no es posible enlazar este reloj con un móvil Android con la app Huawei Salud que está disponible en la Play Store. Durante días, simplemente no pude hacer que la app reconociese el reloj, y cuando llegó la solución, fue algo extraña: la app te pide que actualices, pero no por la Play Store, sino que te pide que descargues un paquete .apk de los servidores de Huawei y lo instales. La otra opción es instalar la app Salud directamente desde AppGallery, la tienda de apps de Huawei.

El usuario no debería tener que hacer ninguna de esas cosas. No se qué impedimentos tiene Huawei para no actualizar la app que está en la Play Store, pero es el tipo de problemas que pueden convertirse en un quebradero de cabeza para los usuarios menos expertos, y que pueden tener miedo (comprensiblemente) a instalar programas de fuentes desconocidas.

Una de las mejores opciones, aunque sea cara

El Huawei Watch GT Runner es uno de los relojes inteligentes para deportistas más completos que he probado, repleto de funciones inteligentes que pueden ser aprovechadas mejor por quienes quieren aprender cómo mejorar sus rutinas, o simplemente quieren sentirse mejor con su cuerpo y su salud.

Es cierto que, por 329 euros, es una opción bastante más cara que el Huawei Watch GT 3 en el que se basa, pero si las funciones inteligentes y las novedades en conectividad (especial mención al GPS) son necesarias para ti, pueden justificar perfectamente el gasto adicional. Y si no, recomendaría el Watch GT 3, ya que en la mayoría de los aspectos es idéntico pero ahora se puede conseguir por 199 euros en la página de Huawei.