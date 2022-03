Cómo encontrar la gasolinera más barata

Sin duda uno de los temas más recurrentes hoy es lo cara que está la gasolina, en las últimas semanas encontrar una gasolinera con precios más o menos razonables se ha vuelto una tarea complicada y en muchos casos casi imposible, pero como siempre, la tecnología nos ofrece una solución. Estas son las mejores herramientas para encontrar la gasolinera más barata.

Cuando el depósito está casi vacío, nadie quiere pararse a pensar en qué gasolineras tenemos cerca y cuál de ellas tendrá los precios más bajos, aunque debido a los precios de hoy en día, con máximos históricos en nuestro país, estemos dispuestos a irnos todavía más lejos por ahorrar unos euros y llenar nuestro coche.

Por eso, desde elEconomista.es te ofrecemos tres herramientas que te ayudarán a encontrar la gasolinera más barata cercana a ti de una manera rápida, sencilla y gratis sin necesitar más que tú teléfono móvil.

Google Maps

Img: Google Maps

La primera de las opciones, es seguramente la más accesible para todos, ya que la inmensa mayoría de las personas ya la tiene integrada en sus smartphones. Se trata de la app de Google Maps, que desde agosto del año pasado incluye el precio de la gasolina en la mayoría de las gasolineras registradas en la app.

Esta funcionalidad de los mapas de Google es muy intuitiva y fácil de usar, sobre todo si ya te manejas en Google Maps. Podemos utilizar esta función en dos escenarios distintos, aunque en ambos se empieza abriendo la app de Maps.

En el primer caso, sí estamos en una ubicación determinada por ejemplo nuestra casa y tenemos que ir a echar gasolina, solamente tenemos que abrir la app, asegurarnos que nuestra ubicación esta activada y pulsar el icono de "Gasolineras". Una vez seleccionado, Google nos mostrará todas las gasolineras de nuestro alrededor con el precio que tienen de la gasolina sin plomo 95, esta se pone por defecto.

En el segundo de los casos, y lo que la diferencia del resto de apps de este tipo, es cuando nos vamos de viaje o no estamos desplazando de un lugar a otro. Aquí tendremos que poner nuestro destino como con cualquier viaje en Google Maps, y una vez pulsado el "Inicio del Trayecto", nos volveremos a encontrar con el icono de "Gasolineras" que al pulsarlo nos mostrará todas las gasolineras por las que vamos a pasar y sus respectivos precios de gasolina 95.

Las ventajas de esta app frente a otras, es sobre todo que es gratuita y la mayoría ya la tiene instalada, pero también destaca porque la información que ofrece es a tiempo real y porque te ofrece información sobre aquellas gasolineras que vas a pasar, algo que la mayoría de apps no hacen.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Google Maps no filtra las gasolineras por precios, por lo que no tiene porqué enseñarte las gasolineras más baratas sino las más cercanas, además la app no es específica para eso, como se puede observar tiene sus limitaciones como es que solo muestre los precios de la gasolina 95.

Comparador de OCU

Img: Página web de la Organización de Consumidores y Usuarios

La siguiente opción es el comparador de combustibles de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta opción es bastante más completa que Maps ya que te permite personalizar más tu búsqueda.

En este caso tenemos que acceder a la página web de OCU e ir al apartado de "Compara e infórmate" seleccionar la opción "Coches" y posteriormente pulsar en "Gasolina y Carburantes". Una vez aquí nos aparecerá otro apartado llamado "Calculadora" y si lo pulsamos ya nos encontramos en el comparador.

Lo siguiente que tenemos que hacer es poner nuestra ubicación, elegir el tipo de combustible que lleva nuestro vehículo, indicar los kilómetros para realizar la búsqueda, es decir el rango de km, y por último tenemos la opción de establecer la capacidad de nuestro depósito en litros.

Una vez seleccionados todos estos aspectos le damos a enviar y la calculadora nos mostrará un mapa con la ubicación de cada gasolinera y debajo una lista con las gasolineras colocadas en orden del precio más bajo y hasta nos muestra cuánto nos saldría llenar el depósito.

El comparador de OCU es sin duda la herramienta más específica, más personalizable para el usuario ya que podemos dar el combustible que usamos, el tamaño de nuestro depósito y nos informa sobre el precio final de llenarlo, no obstante su mayor debilidad es que no tiene una versión app, por lo que cada vez que queramos acceder a esta calculadora tendremos que ir a la página web y hacer todo el proceso mencionado anteriormente, cierto es que no se tarda mucho, pero sería todavía mejor si tuviera una aplicación.

GasAll

Img: Capturas de pantalla de la app de GasAll

Por último, encontramos GasAll una de las apps pioneras en nuestro país en ofrecer este tipo de servicios. Su descarga también es gratuita y se puede encontrar para iOS y Android.

Al abrir esta app, nos encontramos con que la podemos personalizar según las características de nuestro vehículo. Puedes establecer el tipo de combustible, la capacidad del depósito en litros y hasta puedes ajustar el consumo. Una vez establecido estos datos, la app funciona con la interfaz de Google Maps, por lo que seleccionas una zona y te aparecerán todas las opciones de gasolineras de esa área, aunque también permite la opción de mostrar las gasolineras que tienes en ruta, igual que en Maps.

Una vez hecha la búsqueda, verás en el mapa las gasolineras de tu alrededor, y a su vez podrás ordenarlas en un listado ya sea por precio más bajo o por cercanía. También podrás establecer tus gasolineras favoritas, aprovechar promociones y descuentos que ofrecen dentro de la app e incluso ver y comparar los precios históricos de cada gasolinera.

GasAll cuenta con todas las ventajas de Google Maps, ya que los mapas son los mismos y sus funciones también, pero es que incluye otras herramientas más específicas para el servicio que estamos buscando, como filtrar por combustibles o el listado en orden de precios más bajos. A pesar de ello, no es del todo perfecta, ya que en ocasiones no es del todo precisa con la ubicación exacta de la gasolinera y los precios del carburante no siempre están actualizados al día.

Estas son solamente tres opciones de las muchísimas que podemos encontrar en Internet, como en todo tienen sus fallos, pero desde elEconomista.es hemos elegido estas tres debido a que son gratuitas, intuitivas, fáciles de usar y no se necesita nada especial para poder acceder a ellas.