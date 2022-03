Probamos el Amazon Echo Show 15: la pantalla más grande con Alexa hasta ahora

Ya se puede pedir en España el nuevo Amazon Echo Show 15, una enorme pantalla con Alexa integrada descrita por la compañía como el "Corazón de tu casa" para organizarte a ti y a tu familia en el día a día.

Los asistentes virtuales son cada vez una herramienta más utilizada, ya sea el incluido en el móvil, o el que podamos tener en un altavoz inteligente en el hogar. En el segundo caso, Amazon es una de las compañías punteras gracias al altavoz Alexa y también a su versión con pantalla Echo.

Con el nuevo Amazon Echo Show 15, nos encontramos con un dispositivo que ofrece innumerables funciones y herramientas, mientras se camufla como un elemento más de nuestra casa. Y es que nada más verlo, lo primero que llama la atención es su aspecto exterior.

Como un cuadro

Con un diseño moderno y simple, esta pantalla inteligente puede colocarse en casi cualquier lado de tu casa sin sobresaltar. Debido a sus funcionalidades y su objetivo de ser el organizador de la familia, es recomendable colocarlo en un sitio transitado y común de la casa.

Este dispositivo ha sido pensado para ser colgado en la pared, y al comprarlo viene equipado con los tornillos, tacos y marco pertinente. Su instalación es relativamente rápida y sin muchas complicaciones, aunque sí que tendremos que usar como mínimo un taladro si queremos colgarlo en la pared.

Para aquellos que no quieran o puedan hacer agujeros, también existe un soporte inclinable, que se tiene que comprar aparte y cuesta 30 euros, con el que podrás poner el Echo 15 donde quieras. Eso sí, con el soporte se convierte en un dispositivo más robusto, pero ocupa bastante más espacio que cuando está colgado. Es importante tener en cuenta que viene con un cable (que no destaca por su longitud) y tiene que estar constantemente conectado ya que no tiene batería, por lo que lo tenemos que situar cerca de un enchufe.

Sin duda lo más reseñable de este dispositivo es su enorme pantalla inteligente de 15,6" Full HD (1080p). Y no es para menos, ya que reproduce las plataformas en streaming como Prime Video o Netflix o las noticias de Antena 3 como si fuera un monitor especializado para ello e incluso a una calidad mayor que la típica televisión que encontramos en algunos hogares en la cocina.

Pero es que esta pantalla no es solamente un monitor, sino que gracias a su función Marco de Fotos, se convertirá en un marco digital que puede mostrar nuestras fotos o bien colecciones con obras de arte o imágenes en stock. En mi caso y tras haber probado diferentes ubicaciones con el soporte, me decanté por colocarlo en la pared de la cocina.

Para toda la familia

Elegí la cocina porque, en primer lugar, es un lugar común para que toda mi familia lo pudiese utilizar. También porque gracias a las funcionalidades, podía sustituir a varios elementos de mi cocina, como eran el calendario, la radio, el reloj e incluso una pizarra para dejar notas.

A su vez, gracias a los comandos de voz, Alexa es muy útil a la hora de poner música, la radio o incluso poner la serie que estás viendo mientras tienes las manos ocupadas o sucias si estas fregando o cocinando.

Otra de las novedades que destacan de esta pantalla, es que al fijarla en la pared la puedes colocar en horizontal o en vertical, y dependiendo de cómo la coloques los widgets se reorganizaran de tal manera. En otras palabras, funciona un poco como el giro automático del móvil. La reorganización se produce nada más girar y de manera rápida y sencilla para que no pierdas ni un segundo.

El giro para colocarlo de horizontal a vertical, es siempre hacia la derecha por lo que cuando lo estemos colgando es importante dejar espacio para poder colocarlo de ambas formas. Para cambiarla hay que quitar el Echo 15 del soporte de pared y girarlo en la orientación deseada. En el caso de solamente utilizar el soporte, no ha sido pensado para que se coloque en vertical.

Al tener una pantalla tan grande y táctil es fácil olvidarse de que el Echo 15 es Alexa con una pantalla y no una pantalla con Alexa. Esto quiere decir que el funcionamiento de este dispositivo se rige principalmente por comandos de voz y que la mayoría de las acciones que puedes llevar a cabo solamente funcionan pidiéndoselas a Alexa.

En algunas ocasiones esto puede ser algo incómodo, por ejemplo, para acceder a la carpeta de Widgets solamente puedes hacerlo con la voz y no manualmente, pero también hay que tener en cuenta lo que es, y si quieres una pantalla con una funcionalidad táctil completa te tienes que comprar una tablet y no un Amazon Echo 15.

Para Amazon, una de las funciones más diferenciadoras en este dispositivo es la opción a vista personalizada. Debido a que su intención es la de organizar a la familia, el Echo 15 permite crear diferentes perfiles para cada miembro de la familia y usando el ID Visual y el ID de Voz, reconocerá quién esta delante y mostrará la información personalizada para cada uno. Además, estas pantallas tienen inteligencia ambiental, por lo que al detectar el movimiento de una persona se activará y abrirá en el perfil de esa persona directamente.

Es importante tener en consideración que por cada perfil que se abra hay que tener una cuenta Amazon enlazada. Como mínimo tiene que haber un perfil, aunque dentro de este, varias personas tengan su ID guardado. Me ha sorprendido bastante el reconocimiento de voz, ya que distingue entre las diferentes voces incluso hasta aquellas que se parecen mucho y nosotros mismos confundimos.

Esto le ocurre constantemente a mi madre, por ejemplo, y es que si no está mirando le da igual que sea yo o cualquiera de mis hermanos quién le ha hablado, que no va a saber quién ha sido. Mientras que Alexa, que nos conoce desde hace mucho menos tiempo, nos reconoce al segundo.

Junto a la enorme pantalla que se ha incorporado a esta nueva versión de Echo, los widgets han sido la novedad más interesante. Encontramos un total de 19 widgets, entre los que destacamos el calendario, la lista de la compra, los recordatorios, las notas que pueden ser para todos o personalizadas, la lista de tareas o el tiempo.

Es cierto que los widgets disponibles saben a poco ya que además muchos de ellos son duplicados, pero con pequeñas variaciones. No sería de sorprender que en un futuro Amazon permitiese añadir widgets creados por terceros. Cada perfil registrado podrá ordenador y seleccionar los widgets que más le interesen, siendo 6 widgets el máximo que se pueden poner en la pantalla de inicio.

Experimentando con Skills

A parte de los widgets, el Echo 15 tiene también Skills. Las Skills son funcionalidades extra que puedes añadir a tu Alexa y a diferencia de los widgets aquí sí que nos encontramos con una infinidad de posibilidades. Estas Skills se descargan a través de la app oficial de Alexa, y en ella podremos encontrar diferentes categorías como música, juegos, infantil, noticias, viajes, alimentos entre otras.

Es prácticamente imposible probar todas las Skills que están disponibles, pero no hace falta, ya que la variedad se debe a que cada uno puede descargar aquellas que más le hagan falta. En mi caso la más utilizadas son las de música, como Spotify o Amazon Music, el sonido es bastante nítido y potente si tenemos en cuenta que se trata de un monitor con altavoces, aunque el único inconveniente que he encontrado es que no puedas abrir tu propio perfil y acceder a tus propias playlists.

Otra de las Skills que tenía ganas de probar eran la de Prime Video y la de Netflix. Como era de esperar, la resolución de la imagen es bastante buena además que con tan solo pedírselo Alexa te llevará a la serie, temporada y capítulo que tú le digas. Las Skills de Echo son prácticamente lo mismo que la Play Store de Google, ya que ofrece apps de todos los tipos, sin embargo, sí que se echa en falta la posibilidad de personalizar un poco más cada Skill, como puede ser poder guardar tus paradas de bus favoritas para saber los tiempos de espera.

Por último, uno de los aspectos que más se cuestionan en todas las formas y versiones de Alexa es su privacidad. Desde Amazon han sido conscientes de estas críticas y han diseñado al Echo 15 con varias capas de protección de la privacidad. Ya en el propio dispositivo encontramos que han añadido dos botones, uno que sirve para cubrir la cámara y desactivarla y otro específico para apagar el micrófono.

A la izquierda el botón para cubrir la cámara, en medio para desactivar el micrófono, a la derecha para subir y bajar el volumen manualmente

Antes de usar estas funciones para privacidad, hay que tener en cuenta que son algo contraproducentes, ya que impedirán el uso correcto del dispositivo. Puede que prefiramos controlar lo que escucha Alexa a través de la propia app, revisando nuestro historial de voz y eliminando aquello que queramos. Y en lo referido a las imágenes que capta la cámara, Amazon no las recopila en la nube, sino que las imágenes se quedan en el propio dispositivo.

El Amazon Echo Show más grande y completo

Tras probar el Amazon Echo 15 puedo decir que este es el dispositivo de Amazon más completo y adaptable para las necesidades de cada uno. Si bien es verdad que aquellos que ya dispongan de otros dispositivos Alexa podrán multiplicar las posibilidades de uso, este dispositivo sí que pueda a llegar a convertirse en "El corazón de tu casa".

La posibilidad de colgarlo o colocarlo donde quieras, da todavía mucho más juego. Aunque una vez anclado tiene poco sentido tener el soporte extra, ya que salvo para casos muy específicos, no vas a necesitar moverlo de donde está.

En términos generales, este es un dispositivo muy completo y que con el tiempo podrás ir descubriendo y aprendiendo nuevas funciones que se adaptan perfectamente a ti y a tu familia. Ya se puede pedir en España el Amazon Echo 15 por un precio de 249, 99 euros y por 279,99 euros si quieres comprar también el soporte inclinable. Y aunque por el momento el tiempo de espera sea de algo más de un mes, merece la pena.