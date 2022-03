"La gente ahora usa ordenadores con un multipropósito": entrevistamos a Miguel Hernández de Lenovo

Lenovo presentó la semana pasada su nuevo portfolio de dispositivos ThinkPad, ThinkBook, IdeaPad y más; como es habitual en la compañía, los ordenadores para trabajo fueron los protagonistas, pero con una clara apuesta por el trabajo híbrido.

Y es que un mero vistazo a los dispositivos presentados revela que hasta un ordenador tan "típico" como un ThinkPad puede evolucionar. El clásico ordenador de trabajo ha recibido nuevas versiones, algunas con un nuevo hardware y otras, con otros formatos; pero sigue siendo un ThinkPad, al fin y al cabo.

Es una tendencia que vemos en otros dispositivos presentados por Lenovo. La mayoría no se centra en hacer sólo una cosa, sino que cubre diversos huecos dependiendo de nuestras necesidades. Desde portátiles para estudiantes que les permiten jugar a lo último, a equipos que se convierte en tablets. La flexibilidad es la clave, y Miguel Hernández, Director de Consumo de Lenovo Iberia, ha tenido la oportunidad de explicarnos la estrategia de la compañía.

Entrevista a Miguel Hernández (Lenovo Iberia)

Antes que nada, ¿cómo ha sido el MWC 2022 para Lenovo, después de un par de años algo difíciles por la pandemia? ¿Seguís considerándolo un evento importante para vuestro portfolio de productos?

Correcto. El Mobile World Congress es una de las grandes ferias donde aprovechamos para lanzar gran parte del portfolio de productos que vamos a comercializar durante los próximos meses. Es una plataforma que, en todos los años que hemos estado participando, primero, está en España, en Barcelona, y para el equipo local de Lenovo nos sirve para encontrarnos con todos los clientes, los medios de comunicación y poderos enseñar todas las novedades de producto y todo el catálogo que vamos a poner a disposición del público.

Para nosotros es una plataforma muy buena para lanzar muchas novedades. Este año, aunque no hayamos estado como hemos estado otros años, es verdad que hemos vuelto a la normalidad de lanzamientos masivos de dispositivos, en la línea de lo que hemos venido haciendo y lo que hicimos en el CES; el CES es una plataforma más de consumo, y en el MWC aprovechamos para lanzar dispositivos más del perfil empresarial o comercial.

Empezando con las novedades de Lenovo, la que tal vez más me ha sorprendido es el Thinkpad X13s, el primer modelo de la gama basado en un procesador Snapdragon. ¿Cuál es la motivación de Lenovo al meterse en esa arquitectura? ¿Está Lenovo buscando alternativas a Intel y a AMD para el sector profesional?

Realmente no lo vemos como una alternativa, sino como un complemento dentro del portfolio. Como Lenovo es un fabricante que abarca un portfolio de producto enorme, nuestro compromiso al final es ofrecer a todos nuestros clientes y gente que quiera confiar en nosotros la última tecnología del mercado.

En este caso, Qualcomm ha hecho un desarrollo muy bueno de una arquitectura que está funcionando muy bien, y que ahora mismo ya estamos viendo que tiene una potencia equiparable a lo que puedan estar ofreciendo los fabricantes de CPUs 'tradicionales'.

Está ofreciendo una serie de soluciones que podemos abarcar en un perfil de producto como el ThinkPad, que es un ordenador pensado para gente que viaja mucho, para altos directivos y para personas que realmente no necesitan una potencia exagerada en sus equipos, pero que sí necesitan conectividad total y autonomía, la posibilidad de tener el ordenador 28 horas en funcionamiento. Es una barbaridad, te puedes marchar por la mañana, no te llevas nada, sólo el ordenador y cuando vuelves lo puedes cargar. Funciona con Windows 11, y tienes la posibilidad de tener un ordenador muy delgado, muy ligero; pesa un kilo, lo puedes llevar en la mano como una agenda.

Y luego, la conectividad 5G, pensamos que es una ventaja muy grande. Creo que entre todo el producto que hemos lanzado durante el MWC, creo que ha sido la estrella.

Si hay algo que los productos anunciados por Lenovo en el MWC tienen en común, es la apuesta por el trabajo híbrido. Vemos dispositivos que son muy capaces, pero también muy portátiles, con formatos como el 'dos en uno', o las tablets con teclado extraíble. ¿Pensáis que ese va a ser el futuro del trabajo, con nuevos formatos que se adapten mejor a un nuevo tipo de trabajador?

Sí, a día de hoy vemos una evolución muy grande, que ya vimos en el pasado. Hace ocho años, era prácticamente imposible que alguien pensara escribir en la pantalla de un ordenador portátil. Hace diez años, en el MWC presentamos el primer formato convertible, era bastante rompedor y a día de hoy es un formato que tiene un pequeño nicho a la hora de trabajar que vemos que a la gente le gusta.

¿Qué es lo que hemos descubierto, lo que estamos viendo especialmente en el periodo de pandemia? Que la gente usa los dispositivos con un multipropósito. Empezamos a usar los dispositivos para cualquier cosa, y de ahí que tengamos que ofrecer dispositivos con los que puedas trabajar pero también te puedas entretener. Ahora sí vemos una unión total entre características que normalmente no tienes en cuenta en un ordenador profesional, como puede ser un buen sistema de audio, que hemos tenido que incorporar porque en un momento dado queremos ver una película.

En el MWC hemos presentado ThinkBook, ThinkPad, nuevas líneas de monitores, nuevos equipos IdeaPad, línea Gaming 3 y tablets, estas con unas soluciones que llamamos híbridas; hasta hora se usaban para consumir contenido, pero gracias a un teclado y un lápiz táctil, las podemos convertir en soluciones con las que se pueden trabajar, o se puede estudiar.

Esta tendencia viene originada por los cambios en las formas de uso y lógicamente nos hemos colocado en vanguardia con el desarrollo de producto.

Siguiendo esa línea, otro producto muy interesante es el monitor portátil ThinkVision M14d. En el escritorio es habitual encontrarse con 'setups' con varios monitores, pero ¿creéis que gracias a productos como ese monitor portátil el usuario optará por usar más su portátil como ordenador principal con su entorno de trabajo?

Te voy a contar mi experiencia. Cuando empezó la pandemia yo trabajaba con el portátil, un ThinkPad X1 Yoga de 14 pulgadas, encantado de la vida. Llevábamos dos semanas encerrados en casa y me dije "necesito un monitor". Me compré un ThinkVision de 27 pulgadas, y llevo dos años trabajando con el portátil y mi monitor.

Resulta que, ahora que estamos volviendo a la oficina, no es que solamente me haya acostumbrado a trabajar con un monitor secundario, sino que ahora me voy de viaje, o voy a teletrabajar, necesito un segundo monitor. No me voy a llevar un monitor de 27 pulgadas, pero ahora tenemos el M14, y el M15; yo me compré este último y lo puedes llevar en una mochila, pesan alrededor de 600 gramos, tienen conectividad USB-C y se alimentan con el ordenador.

Ese tipo de monitor externo es perfecto tanto para desplazarte y te has acostumbrado a trabajar con dos o más pantallas, en mi caso ahora son tres. Básicamente hemos cambiado, nos hemos vuelto multipantalla, así que son productos perfectos para quienes nos hemos acostumbrado a llevar nuestra oficina móvil a cualquier sitio.

Bien sabéis que el sector gaming es uno de los que más ha crecido en los últimos años, pero aún así me llamó mucho la atención la presentación de los IdeaPad Gaming, unos portátiles gaming que no son muy potentes, pero son mucho más baratos de lo habitual en el sector. ¿Cuál es el público objetivo de este tipo de dispositivos?

Nuestra serie de gaming con la que te puedes tirar jugando cuatro o cinco horas, compitiendo en torneo semi-profesionales y profesionales es Legion; ahí es donde metemos la última tecnología, las gráficas más potentes, etc.

Pero cuando nos fijamos en el mercado, vimos que había una demanda muy activa de dispositivos menos potentes para jugadores que son menos exigentes, o que son primeros jugadores. Todos tenían una cosa en común: una limitación de presupuesto.

Los primeros IdeaPad Gaming eran IdeaPad de consumo normal pero algo más "dopados". Ahora hemos lanzado los nuevos IdeaPad Gaming 3 con una estética más gaming, utilizando el chasis del Legion 5, y de esa manera poder usar procesadores como un Core i5 con una gráfica hasta una 3050, que son gráficas para poder jugar pero no son el 'top'.

Hemos comprobado que funciona muy bien una combinación con un Core i5 (hasta ahora en gaming sólo se usaban i7 o i9, o Ryzen 7 y Ryzen 9). Hemos visto que la gente con un Core i5 y una RTX 3050 juegan de maravilla, y cumplen el requisito de un presupuesto de 1.000 euros o incluso por debajo de 1.000 euros. Tenemos muchas esperanzas de cara al lanzamiento el mes que viene, con precios a partir de los 799 euros.