Adiós a las mayores ofertas de Steam, este cambio va a acabar con los 'chollos' de videojuegos

Valve ha anunciado nuevas reglas en su plataforma Steam, que buscan reducir la cantidad de tiempo que un juego puede estar en oferta, además de la rebaja que puede tener.

Steam es la plataforma de videojuegos para PC más popular del planeta, y en las últimas semanas ha batido constantemente su propio récord de jugadores conectados; el pasado 9 de enero, más de 28 millones de jugadores usaron Steam al mismo tiempo para acceder a sus juegos. Y juegos como Lost Ark de Amazon han conseguido atraer a 1,3 millones de usuarios al mismo tiempo a través de Steam.

Uno de los motivos del éxito de Steam como plataforma preferida para los jugadores está en su tienda, que ofrece acceso constante a nuevos juegos con rebajas importantes. Las ofertas de Steam son un evento que ningún jugador se pierde, y es imposible entrar en la tienda y no encontrarse juegos ofertados a un precio muy inferior de su PVP. Muchos juegos consiguen triunfar gracias a estos periodos de oferta.

Sin embargo, ahora parece que Valve quiere cambiar un poco la imagen de Steam, con nuevas reglas que atajan algunas prácticas agresivas de algunos desarrolladores. En concreto, una táctica para llamar la atención es poner un precio alto al juego, y a continuación mantenerlo siempre rebajado un 95% o incluso un 98%; de esta manera, pueden 'capturar' a usuarios que se creen que están pillando una oferta. De la misma manera, algunos ponen una rebaja muy pequeña, del 5%, sólo para salir en las listas de ofertas.

Con las nuevas reglas, los juegos de Steam ya no se podrán rebajar más de un 90%, ni menos de un 10%, así que los desarrolladores tendrán que poner precios más sensatos a sus juegos. No sólo eso, sino que estos descuentos no podrán durar más de dos semanas, o ser más cortos que un día, para evitar que un juego siempre esté de oferta. Los desarrolladores tendrán que esperar 28 días para poner un nuevo descuento.

Los eventos de Steam son la excepción a esta regla, ya que los juegos podrán ser rebajados otra vez incluso si hace poco tuvieron una oferta. Sin embargo, los desarrolladores tendrán que tener cuidado de cuándo lanzan su juego, ya que no podrán participar en estos eventos si ocurren hasta 28 días después del lanzamiento; para compensar, Valve anunciará cuándo se celebrarán estos eventos, para que los desarrolladores puedan lanzar juegos con antelación y participar.

Está por ver si estas medidas acabarán con algunas de las prácticas más agresivas que hemos visto en Steam, y cómo afectarán a los desarrolladores independientes, que suelen depender de estas ofertas como ninguno.