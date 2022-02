Con lo nuevo de WhatsApp, no volverás a perderte una llamada de grupo

A pesar de que esta actualización ya lleva unos meses activa, WhatsApp está explicando cómo se utilizan las nuevas funciones añadidas a las llamadas grupales, en concreto a cómo unirte a una llamada incluso cuando esta ya ha comenzado.

Con la pandemia, WhatsApp vio la necesidad que tenían sus usuarios para comunicarse con sus seres más queridos. Sobre todo desde la distancia, los mensajes son una herramienta que se queda corta, por lo que la compañía vio una oportunidad para sacar el máximo provecho de otra de las funciones que ofrece en la app, las videollamadas grupales.

Para mejorar e impulsar la función de llamadas grupales, WhatsApp permite unirte a una videollamada, incluso cuando esta ya se ha iniciado. Antes, esto no era posible y si alguien quería unirse a una llamada, se tendría que cerrar y comenzar otro videochat en el que incluya desde el principio al nuevo participante.

Esta posibilidad quita la presión de tener que aceptar una llamada justo en el momento que empiece y otorga al usuario mayor libertad para que se una cuando más le convenga. Esta actualización ya se instauró hace unos meses, pero desde WABetaInfo han conseguido un video oficial de WhatsApp en el que se explica cómo acceder a las videollamadas una vez que estas ya han comenzado.

WhatsApp is rolling out a new status update: never miss a group call again with joinable calls.



Note that the feature has been rolled out some months ago and WhatsApp is announcing the feature again so you know how it works. pic.twitter.com/OPLBV16qrq