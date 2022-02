Estos auriculares están repletos de funciones, pero cuestan poco: probamos los Lenovo Smart Wireless

Los nuevos auriculares de Lenovo destacan por la gran cantidad de funcionalidades y tecnologías que incluyen, pese a tener un precio de sólo 99 euros.

La competencia en el sector del sonido portátil nunca ha sido tan dura. Prácticamente todas las marcas ofrecen sus propias alternativas, incluso si tradicionalmente no han estado relacionadas con el sonido.

Es evidente que, si no estás en este mercado, estás perdiendo mucho, así que no es sorprendente que Lenovo nos contactase para probar su contrincante, los Lenovo Smart Wireless Earbuds. Aunque estos no son los primeros auriculares de Lenovo de tipo "True Wireless", son los más nuevos y los que tienen rivales más duros por el rango de precios en el que se sitúa.

Mucho por muy poco

Lo más llamativo de estos auriculares es, sin duda alguna, la relación tecnología/precio. Cuestan 99 euros, una cifra que hemos visto ya en muchos otros modelos; para destacar, Lenovo ha incluido muchas funcionalidades que, en otras marcas, están reservadas a los modelos más caros.

Por ejemplo, lo que más me ha sorprendido encontrarme es carga inalámbrica en el estuche de carga. Es algo que sólo vemos en auriculares que cuestan al menos 70 euros más, o incluso más, y se acerca más a una experiencia 'premium'. Sólo tienes que dejar los auriculares en una base de carga Qi normal y corriente, y se cargarán solos; no es una opción muy rápida, ojo, y si tienes prisa siempre es mejor conectarlos por USB-C (aunque no tiene carga rápida). La duración de la batería no es mala, alcanzando las 7 horas y las 28 horas

Las buenas sensaciones continúan cuando nos fijamos en que estos auriculares de Lenovo también tienen cancelación activa de ruido; esta no es una sorpresa tan grande, ya que modelos como los Nothing ear (1) han bajado mucho el precio de acceso a esa tecnología. Aún así, no todos los auriculares con este precio la tienen, y es bueno que estos Lenovo la tengan.

En mis pruebas, la cancelación de ruido se ha comportado bien, punto. Aunque no es ni de lejos la mejor que he probado, ha conseguido tapar esos sonidos molestos que nos pueden distraer mientras hacemos ejercicio o estamos leyendo. Sin embargo, no son buenos auriculares para la oficina, porque no son capaces de tapar el sonido del tecleo ni los ruidos más fuertes. Además, cuentan con un modo "Ambiente" para escuchar mejor lo que ocurre a nuestro alrededor.

Si la cancelación de ruido es tu prioridad, no son los que elegiría, aunque las mejores opciones son mucho más caras, así que es una función que se agradece. Como también se agradece la inclusión de seis micrófonos, que además de ayudar en la cancelación de ruido permiten hacer llamadas con cierta calidad, al menos más de lo que me esperaba.

Otra función inteligente muy llamativa es la conexión multipunto. En otras palabras, puedes conectar estos auriculares a dos dispositivos al mismo tiempo, pero lo realmente interesante es que son capaces de cambiar el sonido de uno a otro de manera inteligente, sin tener que hacer nada. Por ejemplo, si empezamos a reproducir música de un dispositivo, o si recibimos una llamada de otro. También incluyen una función para encontrar los auriculares desde la app, así como para activar el asistente personal sólo usando la voz, sin necesidad de pulsar ningún botón.

Sonido y diseño básicos

Ahora bien, ¿cómo se escuchan los auriculares de Lenovo? Pues normalitos, la verdad. Lenovo presume mucho de sus controladores de 11 mm, y aunque es cierto que son más grandes de lo que estamos acostumbrados a este precio, la verdad es que no están bien aprovechados, lo cual me confundió un poco. No es cuestión de calidad de la conexión, ya que usan el último Bluetooth 5.2.

Finalmente, he llegado a la conclusión de que no están bien calibrados; se nota que no hay una mano experta que los haya dirigido hacia la dirección correcta, y el resultado es un sonido muy básico que no ofende, pero que tampoco emociona.

El problema está en el rango medio, que pasa muy desapercibido entre los graves, y eso hace que las voces, especialmente, puedan desaparecer en algunas canciones. Pero lo peor de todo es que los agudos están demasiado elevados, más de lo que estos controladores son capaces de soportar, y en consecuencia, el sonido sufre en algunos temas, como cuando suenan los platillos de una batería.

Con todo, no es un mal sonido, pero tampoco es el mejor posible con el hardware disponible y eso es lo más frustrante. Sin embargo, donde realmente pueden presumir es en potencia: alcanzan un volumen muy alto, frente a otras alternativas que son demasiado 'bajas'.

El diseño es otro aspecto que parece haber sido pensado para no molestar. Dicho de otra manera, estos auriculares de Lenovo son un poco 'aburridos', con un aspecto básico de 'pistilo' y un plástico con un tacto convencional. Sí que tengo que elogiar el estuche de carga, que es más pequeño de lo habitual, algo muy bueno teniendo en cuenta la presencia de carga inalámbrica.

Pero sin duda alguna, el aspecto más criticable de este producto no son los auriculares en sí, sino la app oficial de Lenovo. Sí, hay una app oficial, aunque por alguna razón Lenovo no te lo quiera decir; no hay ninguna referencia a la app en la caja y el nombre ("Lenovo Smart Wearable") está oculto en el manual. Cuando la instalas, desearías no haberlo hecho por los problemas que da. Para empezar, tuve que usar otro móvil diferente en mis pruebas, porque en el primero la app simplemente se negaba a conectar con los auriculares. Y una vez que conseguí conectarlos, se desconectaban de la app aleatoriamente; podía seguir usándolos y escuchar la música, pero tenía que forzar la conexión si quería seguir configurándolos. Otro problema es que, a veces, no mostraba el nivel de batería del estuche de carga.

¿Son una alternativa viable?

Los Lenovo Smart Wireless Earbuds apuestan por ofrecer una gran cantidad de funciones avanzadas por un precio relativamente bajo; y si eso es lo que buscas, están entre las primeras posiciones. Aunque no son los mejores en ninguna de esas funcionalidades, en este rango de precios realmente no hay muchas alternativas que las tengan todas; para encontrar unos auriculares con semejante cantidad de funciones tendrás que pagar más.

Para conseguir este logro, es evidente que hay algunos sacrificios, con un diseño genérico y un sonido que desaprovecha los controladores de 11 mm; pero no son problemas tan grandes como para desprestigiar el resto del trabajo. Menos perdonables son los fallos de software, que deberían poder solucionarse en futuras actualizaciones si Lenovo les dedica tiempo.

Los Lenovo Smart Wireless Earbuds ya están disponibles por 99 euros en la página de Lenovo.