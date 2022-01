Razer y Hello Kitty, una extraña combinación que llega con nuevos productos

Razer y Sanrio han anunciado una colaboración por la que la marca gaming lanzará nuevos productos inspirados por los personajes de Hello Kitty.

No es una mezcla habitual, y todo indica que Razer ha conseguido llamar la atención, pero tiene más sentido de lo que parece. El sector gaming se ha extendido a un nuevo público, y la propia Razer ya ofrece productos con colores diferentes al acostumbrado, como el rosa. Además, al colaborar con Sanrio, ha creado productos que atraerán a coleccionistas y fans de la marca.

Los productos son versiones de los que ya fueron lanzados en el último año, pero con nuevos esquemas de color gris y rosa, y con la imagen de Hello Kitty y el resto de personajes. Un ejemplo es la silla Razer Iskur X Hello Kitty and Friends Edition (499 dólares), una versión de la Iskur X que fue lanzada el año pasado apostando por la ergonomía y la durabilidad. También tenemos un cojín lumbar a juego (59,99 dólares) para una mayor comodidad y así obtener la postura perfecta para pasar horas en el ordenador.

Los auriculares son un caso especial. En realidad, Razer ya ofrecía una versión con orejas de gato, que se han vuelto muy populares entre algunos streamers, llamada Kraken BT Kitty. La versión de Hello Kitty añade además el característico lazo del personaje, sin perder funciones como la iluminación Chroma RGB, por 199,99 dólares.

Por último, el conjunto no podía quedar completo sin un ratón gaming, y en este caso se ha optado por el Deathadder Essential con la alfombrilla Goliathus Medium para una mayor velocidad, todo ello adornado con Hello Kitty, por supuesto. Todo, por 64,99 dólares.

Todos estos productos están ya disponibles, exceptuando el paquete de ratón y alfombrilla que llegará en marzo.