Apple confirma nuevo iPhone y nuevo iPad sin querer, llegan "en semanas"

Apple prepara un lanzamiento para la primera mitad del año, en el que se espera que renueve el iPhone SE y lance nuevas versiones de sus tablets.

Este ya era uno de los rumores con más fuerza, pero ahora poco menos que se ha confirmado oficialmente gracias al registro de los nuevos modelos en la Comisión Económica Euroasiática; ese es un paso que tienen que dar todos los fabricantes que quieran vender sus dispositivos en Rusia, y con el tiempo se ha convertido en una manera fiable de saber cuándo van a salir. Por ejemplo, hace tres años este registro reveló la existencia de nuevos iPad y iPad Mini, que terminaron llegando al mercado apenas unas semanas después. Por lo tanto, no deberíamos esperar mucho para que los dispositivos registrados, un iPhone y un iPad, sean presentados.

Es importante aclarar que entrar en este registro no implica que un dispositivo sea nuevo; sabemos que lo son, porque Apple ha declarado que usan iOS 15 por defecto, la última versión del sistema operativo. Sin embargo, la compañía no tiene que declarar más que esos detalles, y, por lo tanto, no sabemos exactamente cómo son estos nuevos dispositivos.

El móvil con iOS 15, que probablemente será el nuevo iPhone SE, tiene tres modelos diferentes, A2595, A2783 y A2784; eso probablemente se referirá a las versiones con diferentes capacidades de almacenamiento (que tienen que ser registradas individualmente), o a diferencias mínimas entre mercados. El iPhone SE actual está disponible en 64 GB y 128 GB, así que sería sorprendente que el nuevo ofreciese una tercera opción, teniendo en cuenta que se espera que sea muy parecido en todos los aspectos, ganando un nuevo procesador con 5G. A veces, las compañías registran más modelos de los que realmente van a lanzar, por si hubiese cambios de última hora.

En cuanto a las tablets con iPadOS 15, en este caso se registran nada menos que ocho modelos diferentes; además de las diferentes capacidades, se explicaría por la presencia de versiones con Wi-Fi y con conexión móvil. El consenso es que se trataría de una renovación de la iPad Air, posiblemente con los nuevos chips de Apple. La explicación más lógica es que el iPad básico y el iPad Mini se renovaron hace poco, y que el iPad Pro no se espera hasta el evento del próximo otoño, para poder montar el nuevo procesador Apple M2 que se usará también en los Mac.

Hablando de eso, Mark Gurman de Bloomberg confirma que la estrategia de Apple consistirá en un pequeño lanzamiento en la primera mitad del año, como un "aperitivo" antes de lo que será el mayor lanzamiento de nuevos productos de su historia en la segunda mitad; no sólo se esperan los nuevos iPhone 14, sino que los Mac seguirán recibiendo mucha atención con nuevos MacBook Pro, iMac, Mac Pro, MacBook Air, junto con los nuevos AirPods Pro, Apple Watch y iPad Pro.