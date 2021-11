Talleres con realidad aumentada para que especialistas te arreglen el coche

Ford y TeamViewer han llegado a un acuerdo para implementar la tecnología de realidad aumentada en los talleres de la red de concesionarios mundial del fabricante.

La realidad aumentada supone un paso hacia el 'metaverso', que compañías como Facebook (ahora Meta) quieren expandir. La idea es que el mundo real y el virtual se unan, creando entornos virtuales persistentes, en los que sea posible tratar con personas que viven en la otra punta del planeta. Aunque las aplicaciones sociales y de ocio son las que más atención han recibido, no podemos olvidar su aplicación empresarial y comercial.

El fabricante de coches Ford ya está usando esta tecnología de realidad aumentada, gracias a la solución Frontline de TeamViewer; se basa en el concepto de "See What I See" (Ver lo que estoy viendo), con el objetivo de que especialistas del Centro de Asistencia Técnica (TAC) de Ford puedan ayudar a diagnosticar y solucionar los problemas de nuestro coche.

Usando un portal web o un teléfono, los técnicos de los concesionarios podrán contactar con el TAC y recibir la ayuda de un experto, que usará unas gafas inteligentes RealWear para ver lo que el técnico está viendo, con la posibilidad de hacer zoom y compartir la pantalla, y ayudarle a resolver el problema.

Para ello, el especialista tendrá acceso a herramientas como anotaciones en la pantalla, que el técnico verá flotando en su línea de visión, además de documentos técnicos; incluso podrá encender la linterna a distancia.

Youtube Video

Estos especialistas se encargan de resolver los problemas más complejos, pero este 'equipo de élite' muchas veces está limitado por la información que puede obtener; según el TAC Manager de Operaciones de Ford, muchas veces han deseado poder ver lo que el técnico estaba viendo y haciendo para resolver el problema con más precisión. Esta tecnología permite 'meterse en la piel' del técnico que está en el taller y ayudarle a distancia a arreglar el coche.

El programa se está expandiendo por los 3.100 concesionarios de Ford en los Estados Unidos, pero la tecnología ya se está probando en 400 concesionarios de todo el mundo. Según Ford, las reacciones son satisfactorias, ya que para el técnico, es algo tan sencillo como ponerse las gafas inteligentes y aceptar una llamada; a partir de entonces, tendrá la ayuda de especialistas como si estuviesen allí en persona.