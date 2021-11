Conexión 5G, donde quieras y cómo quieras: probamos el Zyxel 5G NR Portable Router

El nuevo dispositivo portátil de Zyxel nos permite obtener una conexión con velocidad hasta 5G en cualquier sitio, ya sea nuestro hogar, negocio o en movimiento.

La era 5G ya está aquí, y ha traído consigo un cambio importante en las exigencias de los usuarios. Ya no basta con poder visitar páginas web o usar apps, 5G abre la puerta a aprovechar nuevas tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada y sí, el tan famoso metaverso.

Son cosas que no podíamos hacer con una conexión 4G convencional. Es una experiencia más parecida a la fibra óptica; claro, que esa comparativa no ayuda mucho a quienes aún no tienen esa tecnología en sus hogares.

La solución puede estar en uno de los dispositivos anunciados por Zyxel para este 2021; el 5G NR Portable Router, también conocido con su nombre en clave NR2101, es un router portátil que nos permitirá obtener la máxima velocidad en cualquier sitio, y siempre y cuando tengamos cobertura 5G, claro.

Un router portátil 5G

Este dispositivo responde a una demanda cada vez más creciente, tanto de usuarios particulares como de negocios, por una conexión móvil más rápida y estable. En muchos casos, ese es el único tipo de conexión que pueden obtener, ya sea por la falta de cobertura de fibra, o por la necesidad de estar siempre en movimiento.

Este pequeño dispositivo, que cabe en el bolsillo, es capaz de sustituir a un router convencional como el que instala nuestro operador. Cuenta no sólo con conectividad 5G, sino que puede crear una red WiFi a la que se conecten todos nuestros dispositivos para obtener Internet; o incluso conectarlos por cable.

La clave está en el módem usado por Zyxel, el Qualcomm X55, uno de los más punteros del fabricante que más smartphones 5G está vendiendo. Debido al aumento del ancho de banda, es necesario un chip más potente y capaz, y con todo, Zyxel promete velocidades de hasta 2,3 Gbps, suficiente para usar Internet como si tuviésemos fibra óptica; con la diferencia, claro está, de que es portátil.

En la mano, lo primero que llama la atención del NR2101 es su tamaño. Es mucho más pequeño de lo que podríamos pensar, es menos alto que un smartphone moderno, y más o menos igual de ancho; aunque es cierto que tiene un gran grosor, que puede molestar si lo vas a llevar contigo, es un sacrificio necesario para incluir un puerto Ethernet.

La idea es que usemos este router para conectar nuestro móvil, tablet, ordenador, y cualquier otro dispositivo que tengamos a Internet. Para ello, tenemos varias opciones; por una parte, cuenta con WiFi 6, el último estándar de conexiones inalámbricas que no sólo permite conexiones más rápidas sino, especialmente, conexiones más estables. Es un protocolo diseñado para esta era de streaming y videojuegos online, reduciendo la latencia y evitando la pérdida de paquetes. De hecho, es tan apropiado para esas tareas que con este dispositivo podríamos controlar un dron volador o jugar en realidad aumentada con nuestro smartphone sin problemas. Esta conexión inalámbrica permite conectar hasta 16 dispositivos al mismo tiempo.

La segunda opción de conectividad es el puerto Ethernet integrado, que nos permite conectar un ordenador directamente al dispositivo. Aunque el NR2101 sea portátil, eso no significa que estemos limitados a ese tipo de uso; podemos perfectamente dejarlo en casa y que actúe como un router casero normal y corriente. Siempre tendremos la opción de coger el dispositivo y llevárnoslo con nosotros. Evidentemente, la conexión por cable siempre será de mayor calidad y velocidad que la inalámbrica, y puede ser tu preferida si usas un ordenador personal la mayor parte del tiempo. Por último, también tenemos una conexión USB-C con el estándar USB 3.1, que se usa tanto para cargar el router (tiene baterías internas para poder ser usado en cualquier parte), tanto como para conectarlo a un dispositivo para obtener una conexión a Internet.

Fácil de usar

El Zyxel 5G NR tiene una pequeña pantalla a color de 2,4 pulgadas; es táctil, y la interfaz es muy fácil de usar. Cuando encendemos el dispositivo, veremos una pantalla que muestra información sobre nuestra conexión y los dispositivos que hayamos conectado, así como la batería que le queda.

Si lo desbloqueamos deslizando a un lado, podemos encontrar las diferentes opciones de configuración. Si lo único que queremos es conectar un dispositivo a Internet y empezar a usarlo, tenemos una guía de conexión muy útil, que nos permitirá seguir una serie de pasos sencillos. Podemos conectar por WPS, o bien introduciendo los datos manualmente como la contraseña; el dispositivo aparecerá como un router cualquiera en la lista de redes disponibles en nuestro ordenador o smartphone.

Pero sin duda alguna, la manera más fácil de conectarse a Internet es escanear un código QR. Lo único que tenemos que hacer es entrar en la sección "SSID", y buscar la opción "QR Code". Si escaneamos ese código con nuestro móvil, automáticamente este nos preguntará si queremos conectarnos a esa red y sólo tenemos que pulsar un botón para acceder. Es extremadamente sencillo, pero incluso sin esa funcionalidad es como usar un router cualquiera.

En los menús también nos encontramos diversas opciones de ahorro de energía, algo importante teniendo en cuenta que este dispositivo funciona con batería interna; puede durar hasta 10 horas, aunque en nuestras pruebas ha sido algo menos. Dependerá en buena parte de la 'caña' que le demos.

Gran alternativa a la fibra

El Zyxel 5G NR es un router portátil que bien puede sustituir al router convencional, si es eso lo que necesitamos. Lo veo como un producto muy útil en muchos entornos diferentes. Puede que a tu casa no haya llegado aún la fibra óptica, o no puedas instalarla; este router te ofrece la opción de obtener velocidades similares para hacer streaming de vídeo o para jugar online. Para las empresas y autónomos, es incluso más atractivo, al permitirnos contar con una conexión en cualquier parte sin necesidad de obras y sin importar nuestra movilidad.

https://www.zyxel.com/es/es/products_services/5G-NR-Mobile-WiFi-NR2101/