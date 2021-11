Si tienes un MacBook con Intel, no actualices a la última versión o se convertirá en un pisapapeles

Apple parece haber cometido un grave error con el lanzamiento de su último sistema operativo, que bloquea buena parte de los ordenadores compatibles.

La compañía de la manzana lanzó la semana pasada macOS Monterey, una nueva versión con muchas novedades, aunque no todas las que se prometieron como el control universal para conectar nuestro iPad al Mac. El lanzamiento coincidió con la nueva apuesta de Apple, los nuevos MacBook Pro con los que pretende hacernos olvidar definitivamente a Intel y sus procesadores.

Claro, que si usas un MacBook con procesador Intel, puede que te tengas que olvidar de usar el ordenador completamente. Según recoge MacRumors, la última versión del sistema operativo está bloqueando los viejos modelos de MacBook, haciéndolos completamente inservibles.

Las redes sociales como Twitter y el foro de soporte técnico de Apple se han llenado de usuarios quejándose porque no pueden seguir usando su ordenador después de haber actualizado a la última versión de macOS. Esto no es una exageración: el sistema ni siquiera arranca, así que no es posible hacer nada; la actualización convierte a un sistema que en su día costó varios miles de euros en un pisapapeles muy bonito.

Todos los casos tienen lo mismo en común: son modelos de Mac con procesadores Intel. No parece importar el año de lanzamiento, con usuarios sufriendo este problema con modelos vendidos en el 2020; y tampoco parece importar el modelo, ya que hay usuarios de MacBook Pro y MacBook Air que están sufriendo lo mismo.

Por el momento, Apple no ha respondido a estas quejas, así que no sabemos hasta qué punto se podrá solucionar; aunque probablemente sea necesario enviar el dispositivo al servicio técnico, ya que los Mac no tienen una manera sencilla de recuperar el sistema. Lo sorprendente es que este problema no se haya encontrado en el largo periodo de pruebas de la versión beta que Apple habilitó después de su presentación en junio; puede que sea porque la mayoría de usuarios lo hayan usado en los nuevos MacBook con procesador M1 de Apple.

Cuando Apple anunció que iba a abandonar a Intel en favor de su propio procesador, intentó calmar a los usuarios que habían gastado tanto en sus productos, prometiéndoles soporte durante años. Sin embargo, no hizo falta esperar mucho para que Apple abandonase los MacBooks con procesador Intel, implementando funciones exclusivas para el M1, y ahora estos usuarios ni siquiera pueden usar sus dispositivos; da la impresión de que garantizar una buena experiencia en Intel no ha sido una prioridad precisamente para Apple.