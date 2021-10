Nuevo Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, el plegable más popular ahora es personalizable

Samsung ha presentado nuevas versiones de sus dispositivos plegables que lanzó este año, una demostración de su gran éxito.

A diferencia de lo que muchos esperábamos (o más bien deseábamos), el evento de hoy de Samsung se ha centrado en presentar actualizaciones y mejoras en los dispositivos ya presentados, principalmente con nuevas opciones de personalización.

Lo más llamativo es el nuevo Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition, una nueva versión del Galaxy Z Flip 3 que tanto éxito ha tenido; no en vano, consideramos que este es uno de los primeros plegables que realmente deberías considerar comprar, por un precio muy inferior a los primeros modelos y un factor de forma muy atractivo.

La nueva versión no cambia nada de eso. Está basada en el modelo de 256 GB, y la principal diferencia es que podremos personalizar completamente los colores. El Galazy Z Flip 3 destaca por su diseño, dividido por la bisagra central y con la pantalla trasera en una zona en negro; con el Bespoke Edition, podremos elegir los colores y los acabados como queramos, mezclándolos a nuestro gusto y con la capacidad de escoger entre un chasis negro mate o plata brillante.

