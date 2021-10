Probamos los Technics AZ60 y AZ40, auriculares que priorizan la calidad de sonido

La gama de auriculares inalámbricos de Technics se ha ampliado con los AZ60 y los AZ40, dos modelos que apuestan claramente por los puntos fuertes de la marca japonesa.

Y es que, cuando hablamos de Technics, nos vienen a la mente sus productos más populares, como los tocadiscos, los amplificadores y los reproductores; pero en los últimos años, la marca de Panasonic ha buscado adaptarse a los tiempos modernos, y estos modelos son sólo parte del resultado.

Hablamos de dos modelos diferentes: el EAH-AZ60 es el más avanzado y completo, y el EAH-AZ40 mantiene muchas de las mismas características, pero con algunos recortes para reducir el precio. La gran duda, por supuesto, es si ambos están a la altura de la gran competencia que estamos viviendo en este sector, con lanzamientos muy importantes a lo largo del 2021.

Technics AZ60, la máxima calidad

Los AZ60 son la referencia de Technics, y por buenas razones. Son los más completos, y tienen avances que me gustaría ver en otras marcas. Como por ejemplo, el soporte de LDAC, el códec desarrollado por Sony que permite obtener una mayor calidad de sonido a través de la conexión inalámbrica, que en este caso es Bluetooth 5.2.

Es gracias a este códec que los AZ60 son capaces de recibir música a una calidad que no solemos ver en unos auriculares inalámbricos: 24 bits y 96 kHz. Si eres audiófilo, es decir, si la calidad de sonido es tu prioridad, eso te agradará; si no lo eres, puede que te confunda un poco e incluso, puede que sea una característica completamente inútil.

Eso es porque la mayoría de servicios de streaming no sirven audio con semejante calidad; tenemos que optar por servicios de sonido en alta definición, como Tidal o Amazon Music HD, o bien reproducir archivos FLAC de manera local desde nuestro móvil, para realmente aprovechar estos auriculares.

Si usas Spotify, que aún no tiene servicio HD, realmente da igual usar LDAC o AAC (el mejor códec que suele estar disponible en la mayoría de auriculares), porque no notarás la diferencia. No sólo eso, sino que si tenemos un iPhone esto realmente no importa nada, porque el móvil de Apple no es compatible con este códec; podemos usar los AZ60 con un iPhone sin problemas y con buena calidad de sonido, pero no los aprovecharemos completamente con Apple Music (ni estos, ni ningún otro auricular inalámbrico, ojo).

Por lo tanto, es necesario encajar varias piezas para disfrutar del mejor sonido; necesitamos un móvil Android, instalar la app oficial de Technics para activar LDAC en el menú de configuración, y usar un servicio de streaming de alta calidad.

La buena noticia es que, una vez que juntamos las bolas de dragón, podemos ver nuestro deseo cumplido: la mejor calidad de sonido. Y con esto, quiero decir la mejor, hasta el punto de que por momentos me parecía estar usando unos auriculares de diadema.

Dejando aparte el códec, los AZ60 son unos buenos auriculares, dignos de llevar la marca. Usan 'drivers' de 8 mm, más grandes de lo que estamos acostumbrados pero no tanto como los 11 mm de otros modelos como los OnePlus Buds Pro; pero no todo es el tamaño, y aunque los OnePlus sonaban muy bien, creo que estos Technics les superan incluso en igualdad de condiciones (códec AAC y servicios como Spotify o YouTube).

Es un sonido amplio y nítido, con el que nunca he sentido haberme perdido nada de la canción; es posible captar todos los detalles de nuestros temas favoritos sin problemas. Es evidente que Technics ha optado por una ecualización más 'plana', o incluso dando algo de protagonismo a los agudos. Eso no significa que los bajos hayan sido abandonados, no señor; es sólo que no aparecen cuando no deberían. Pero si pones música tecno, no dudes que estos auriculares podrán 'golpearte' la cabeza como ninguno.

El sacrificio que tienes que hacer para conseguir esta calidad de sonido está en el tamaño y la comodidad de estos AZ60 que, siendo honestos, no es buena; son auriculares más grandes de lo habitual, con un diseño de botón que cubre todo el interior de nuestra oreja e incluso más. Es más importante que nunca colocarlos bien, porque si no lo haces incluso puedes notar dolores en la entrada del oído como es mi caso. Technics tampoco ayuda mucho, ya que la única indicación es que la palabra "Technics" impresa en los auriculares debería estar horizontal y, evidentemente, no puedes mirar tu propia oreja.

Los AZ60 no sólo destacan en la reproducción de sonido, también en la grabación. Los AZ60 cuentan con 8 micrófonos individuales y reducción de ruido de viento; pero en mis pruebas, no han sido tan buenos eliminando esos sonidos indeseados de mis llamadas y grabaciones de voz como los Jabra Elite 7 Pro que probé recientemente. Aún así, no son malos para llamadas.

También tienen cancelación activa de ruido, personalizable con la app: podemos decidir hasta qué punto queremos eliminar los sonidos externos, aunque si nos pasamos notaremos los típicos 'artefactos' sonoros generados por los algoritmos. También tenemos la opción de activar el sonido ambiente para escuchar mejor nuestro entorno. Los controles de los AZ60 (y los aZ40) son táctiles, y no son muy buenos; la gran superficie táctil hace que sea demasiado fácil tocarla cuando no queremos.

Con un precio de 229 euros, los Technics EAH-AZ60 pertenecen claramente a la gama más alta, compitiendo con alternativas como los AirPods Pro. Aunque puedan parecer caros, la verdad es que los considero baratos para la calidad de sonido que tienen, la compatibilidad con códec LDAC y las funciones adicionales como la cancelación de ruido. Si buscas el mejor sonido, la verdad es que no hay muchas alternativas mejores.

Technics AZ40, más pequeños y baratos

Si ese es un precio demasiado alto para nosotros, Technics también ofrece los AZ40, una versión más limitada y pequeña, en buena parte porque sus 'drivers' son de sólo 6 mm. Lo bueno es que eso no implica una gran pérdida en la calidad de sonido.

Es evidente que estos auriculares juegan en una liga diferente a los AZ60, y aunque el sonido sigue siendo muy nítido y de calidad, perdemos esa sensación de amplitud y potencia. Es algo especialmente notable en los graves, que ya no son tan penetrantes. Aún así, siguen estando por encima de la media en calidad de sonido, y no decepcionan en absoluto.

Que sean más pequeños también ayuda enormemente a la ergonomía. Estos auriculares son mucho más cómodos, y puedo tenerlos puestos durante muchas horas sin problemas, a diferencia de los AZ60. El estuche de carga también es más pequeño y transportable.

Lamentablemente, en el resto de aspectos nos encontramos con varias decepciones. Estos auriculares no son compatibles con LDAC como sus 'hermanos mayores', quedándonos en AAC. No se hasta qué punto eso hubiera mejorado la calidad de sonido, pero eso implica que estos auriculares no serán tan atractivos para audiófilos.

Sorprendentemente, tampoco tenemos cancelación activa de ruido. Digo que es sorprendente, porque sí tienen otras funciones inteligentes, como la que aísla nuestra voz durante las llamadas y reduce el ruido del viento, además de un modo ambiente para escuchar sonidos del entorno. Da la sensación de que tienen todo lo necesario para la cancelación de ruido, pero Technics ha decidido no implementarla.

Y eso es un pecado con el precio que tienen. 149 euros es caro para unos auriculares con estas características; en este rango de precios la competencia es mucho mayor, y hay muchos ejemplos de auriculares con cancelación de ruido y buen sonido, como los Galaxy Buds 2 de Samsung que cuestan lo mismo.

Los Technics EAH-AZ40 no son unos malos auriculares, pero dependen demasiado de su calidad de sonido para atraer al usuario; si tuviesen cancelación de ruido, los recomendaría sin dudarlo, pero tal y como están, realmente depende de cuáles sean tus prioridades. No son como los AZ60, que tienen tantas ventajas que la inversión adicional merece la pena.