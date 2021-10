Tile renueva sus localizadores con muchas novedades para enfrentarse a los AirTags de Apple

Tile, una de las referencias en rastreadores y localizadores, ha renovado toda su gama de dispositivos, y no es ninguna casualidad que lo haya hecho ahora y con estas características.

El sector no es el mismo desde el lanzamiento de los Apple AirTags, unos localizadores que aprovechan la gran red de dispositivos iPhone para encontrar nuestros objetos perdidos. Ante esto, Tile no tenía más remedio que golpear, a riesgo de perder un mercado que, hasta no hace mucho, era sólo suyo.

Toda la gama Tile ha recibido cambios, tanto de diseño como funcionales, además de un nuevo modelo. Para empezar, todos los dispositivos Tile son resistentes al agua con protección IP67, lo que evitará que se rompan sólo por mojarlos.

El modelo más básico, el Tile Mate, ha sido rediseñado con un nuevo aspecto redondeado y un nuevo color negro; en funcionalidad, el alcance ha aumentado hasta los 76 metros, y el mayor volumen del timbre hará que sea más fácil encontrarlo. Todo ello, con una mayor duración de la batería, de hasta tres años, algo sorprendente teniendo en cuenta que el modelo actual duraba un año; pero tendremos que sacrificar la batería reemplazable.

El Tile Slim, el modelo diseñado para carteras, también recibe un nuevo diseño redondeado, un rango de 76 metros y el mismo timbre, además de la misma duración de la batería de tres años.

El Tile Sticker es una 'pegatina' que se pega a la superficie de cualquier cosa que no queramos perder, como un mando a distancia; ahora recibe su primera actualización con un gran aumento del alcance, hasta 76 metros (el original sólo alcanzaba 45 metros), y también durará tres años frente a los dos que duraba.

El modelo más avanzado, el Tile Pro, es el que más cambia estéticamente, y ya no se parece en nada al Tile Mate, con un diseño más rectangular; no cambia mucho en funcionalidad, alcanzando los mismos 120 metros que hasta ahora, y mantiene la batería reemplazable que durará un año. Pero gana una mayor resistencia al agua IP67 frente a la IP55 que tenía.

Más importante que estos rediseños son las nuevas funcionalidades. Los modelos Mate, Pro y Slim ahora tienen un código QR impreso, que cualquiera puede escanear incluso si no es usuario de Tile, y mostrará información de contacto del propietario para devolvérselo.

Otra funcionalidad, que llegará en el 2022, permitirá descargar la app de Tile para encontrar rastreadores cercanos; de esta manera, podremos saber si alguien está intentando seguirnos usando un rastreador. Seguro que ha sido inspirado por el problema de acoso con los Apple AirTags.

Pero sin duda alguna, el mayor anuncio de hoy ha sido el Tile Ultra, un nuevo modelo de la gama que usa radio de banda ultraancha, el primero de su tipo que soportará tanto Android como iOS, según Tile. Además de Bluetooth como el resto de modelos, este dispositivo usa su radio integrada para indicar la localización de manera más precisa, incluso si está oculto a la vista; la app tendrá un modo de realidad aumentada, que nos permitirá ver exactamente dónde está el rastreador. Sin embargo, el Tile Ultra no llegará hasta el 2022.