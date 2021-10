Firefox ahora muestra publicidad en un intento de sobrevivir contra Chrome y Edge

Mozilla ha confirmado que la última versión del navegador Firefox muestra contenido patrocinado con 'Firefox Suggest', su nueva herramienta de sugerencias.

Firefox Suggest es una de las novedades de Firefox 92, lanzado el pasado mes de septiembre, y fue presentada inicialmente como una manera de recibir recomendaciones y contenido que nos podría interesar dependiendo de factores como nuestro historial y nuestros marcadores. Desde esta semana, en Estados Unidos también ha empezado a mostrar sugerencias de páginas web que no tienen nada que ver con eso, sólo porque su propietario ha pagado a Mozilla.

Este contenido patrocinado aparece sin indicación alguna de que lo es, por lo que el usuario puede pensar que es una recomendación como cualquier otra. Además, esta funcionalidad ha recibido muchas críticas entre los usuarios más conscientes de su privacidad, aunque Mozilla haya explicado dos medidas que ha implementado para evitar que los anunciantes nos puedan rastrear usando Firefox.

Para empezar, esta publicidad se sirve desde los servidores de Mozilla, y cuando pulsamos en ella se informa a los anunciantes a través de un servidor proxy; además, Mozilla promete que no comparte información que pueda servir para identificar a los usuarios. Por último, la función se puede desactivar si rebuscamos en la configuración, pero es posible que la mayoría de usuarios no sepa que existe porque los anuncios no son marcados ni se explica cómo quitarlos.

Las nuevas sugerencias de Firefox

Por el momento, esta funcionalidad no está activa en la Unión Europea, aunque Mozilla no ha aclarado si es por las leyes de privacidad más duras; en España, Firefox sólo muestra sugerencias que hayamos visitado o marcado como favoritos.

Esta no es la primera vez que Mozilla hace algo semejante; ya cambió la página de inicio para incluir enlaces a sitios patrocinados, que realizan un pago cada vez que pulsamos en ellos.

El motivo por el que Mozilla está dispuesta a llenar el navegador de publicidad es evidente: lleva años perdiendo cuota de mercado. Firefox nunca fue el navegador más usado, primero eclipsado por Internet Explorer y luego por Google Chrome, pero siempre fue la principal alternativa; la renovación de Microsoft Edge y el crecimiento de los navegadores móviles ha cambiado esto, y se calcula que sólo tiene un 3,67% del mercado según StatCounter.

La principal fuente de ingresos de Mozilla no es la publicidad, sino Google, que sigue pagando entre 400 y 450 millones de dólares por ser el buscador por defecto en el navegador; cabe preguntarse si Google seguirá pagando cuando su navegador se acerca peligrosamente al 70% del mercado. Para Mozilla, incluir publicidad en Firefox bien puede ser la única manera de sobrevivir, si un año Google decide no pagar.