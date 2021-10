La razón más creíble por la que Facebook, WhatsApp e Instagram dejaron de funcionar durante 6 horas

Facebook ha explicado los motivos detrás de la caída de todos sus servicios, incluyendo Instagram y WhatsApp.

Durante seis horas, ninguno de los servicios asociados con Facebook funcionó. Fueron unos momentos caóticos, en los que mucha gente descubrió lo que era tener Internet sin el gigante que ha estado con nosotros durante tantos años; y a muchos les gustó, y a muchos otros, no tanto.

Aunque hubo muchos rumores sobre el verdadero motivo de la caída de Facebook, incluyendo sabotaje de los empleados por las últimas filtraciones de Facebook, o un ataque DDOS (denegación de servicio) masivo, desde el primer momento pareció que algo no funcionaba bien dentro de la red de Facebook.

Por qué Facebook se cayó

El vicepresidente de Ingeniería e Infraestructura, Santosh Janardhan, así lo ha confirmado en una entrada de blog justo cuando los servicios volvieron a la normalidad en la pasada noche. Aunque no entra en detalles, habla de "cambios en la configuración" de los routers que coordinan el tráfico entre los centros de datos de Facebook.

Durante las horas de la caída, saltó un rumor de que los servidores de Facebook habían sido hackeados, y que la información estaba disponible a la venta en la llamada 'Dark Web'. Sin embargo, Facebook no ha encontrado prueba alguna de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos, y expertos de seguridad han advertido que los supuestos datos publicados probablemente sean un intento de estafa.

Pero, ¿a qué cambios en la configuración se refiere? La clave para comprender este fallo es que, cuando usamos una de las apps de Facebook, no nos conectamos directamente a su servidor; Facebook es demasiado grande para eso. Primero, las apps y webs se conectan a los routers, que 'enrutan' nuestra conexión al servidor apropiado dentro de la red interna de Facebook; para saber cómo redirigir esas conexiones, necesitan una tabla de enrutamiento, básicamente una lista de direcciones IP de los servidores de Facebook. Incluyendo el servidor de DNS, que es el que se encarga de 'traducir' las URL (por ejemplo, facebook.com) con la dirección IP correspondiente.

Aunque Facebook no lo ha confirmado, el consenso general es que esas son las partes que han fallado en este caso. La gran duda es cómo es posible que algo semejante haya ocurrido; puede que sea un simple caso de empleados que tocan algo que no deberían (no sería la primera vez que ocurre en la historia de Internet), pero Facebook no ha dicho nada al respecto.

Por qué todo falló

Cuando un gigante de Internet como Facebook falla, las consecuencias se notan más allá de su plataforma. Facebook atrae una cantidad de tráfico considerable todos los días, y cuando esos usuarios no pueden conectarse, buscan alternativas que no están preparadas para semejante tarea. Este trasvase masivo de usuarios fue lo que provocó problemas en el resto de servicios.

Telegram fue de las primeras en caer, después de que los usuarios no pudiesen usar WhatsApp, aunque se podría ver beneficiada de todo este lío. Twitter también empezó a sufrir problemas por la cantidad de usuarios que buscaron información sobre el estado de Facebook. Hasta Google tuvo dificultades para ejecutar Gmail correctamente ante el crecimiento de correos enviados.

Hasta la realidad virtual se vio afectada. Los usuarios de dispositivos Oculus no pudieron iniciar sesión, ya que, de manera polémica, las cuentas de Oculus están asociadas con Facebook. Dispositivos como el Oculus Quest 2 dejaron de funcionar, ya que no pudieron realizar la comprobación inicial con los servidores de Facebook; los usuarios se quedaron sin acceso a sus juegos.

Pero sin duda alguna, las más afectadas fueron las apps basadas en Facebook. Además de WhatsApp e Instagram, las apps que usan nuestra cuenta de Facebook para iniciar sesión, o las que usan sus funciones, dejaron de funcionar inmediatamente, algo por lo que Facebook ha pedido perdón a los desarrolladores, pero que deja en evidencia el potencial problema de depender de un tercero para tu servicio.