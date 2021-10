Cipriani: "Alibaba ayudará a las pymes españolas a exportar sus productos a 190 países"

El comercio electrónico está en auge y su poder ha crecido como la espuma tras la irrupción de la pandemia. El mercado español todavía tiene mucho potencial en este aspecto y las empresas se han fijado en ello. Alibaba, el gigante chino propietario de Aliexpress, quiere aprovechar esta oportunidad en el que ya es su primer mercado en Europa. Rodrigo Cipriani, director general de la compañía para el sur del Viejo Continente, explica los próximos pasos en nuestro país y cómo ayudan a exportar a las pymes.

En pleno auge del comercio electrónico y, en especial del B2B, ¿cuáles son sus previsiones?

El B2B, el comercio entre empresas, era la actividad principal de Alibaba hace 22 años, cuando en 1999 se utilizaba la plataforma alibaba.com. Es un mercado siete veces mayor en términos de volumen que el B2C y por eso hemos decidido abrir la actividad de forma local en España. Empezamos hace apenas un mes y queremos crear un equipo local para apoyar a las empresas españolas para exportar sus productos a todo el mundo a través de nuestra plataforma. Nuestro objetivo es dar a las compañías la oportunidad de vender no solo en China, sino en 190 países. Tenemos 26 millones de clientes, por lo que esta es una oportunidad para pymes.

¿Tiene Alibaba este negocio en otros países en Europa?

El año pasado lo lanzamos en Italia con un equipo local y este año, como digo, lo haremos en España. Será el segundo país en tener este servicio. Queremos crear, de la mano de nuestros socios, un ecosistema local que ayude a las compañías españolas a conectarse digitalmente y expandirse. Durante la pandemia, cuando todo estaba cerrado, definimos la web de Alibaba como un mercado abierto 24 horas al día, 365 días al año, fue una gran oportunidad para que continuasen adelante con su negocio y estoy seguro de que esta oportunidad se puede traspasar a muchas compañías.

Muchas pequeñas empresas españolas todavía no han dado el paso a la digitalización y menos para vender sus productos en todo el mundo...

Lo sabemos. Hemos hecho un estudio que muestra que el solo el 39% de las compañías españolas exportan sus productos. Ha habido un gran incremento durante la pandemia y por eso nosotros representamos esa gran oportunidad para dar ese paso. Además, el 50% de las empresas exportadoras españolas lo hace a un solo a un país y nosotros estamos en 190 en casi cualquier categoría, desde comida a maquinaria, pasando por parafarmacia o cualquier otro sector.

¿Cuál es su objetivo en cuanto a captación de empresas?

Nuestro objetivo es llegar al mayor número posible. Puedo decir que en un año que llevamos en Italia, hemos alcanzado a más de mil compañías. Nuestro objetivo es unir a vendedores con compradores. Una vez que la empresa llega a la plataforma, es ella la que gestiona su negocio. El vendedor toma cualquier decisión que tiene que ver con el producto, desde las promociones al el márketing o, el precio de los productos. Pero no es solo eso. Alibaba es también un gran escaparate para las marcas, tenemos 900 millones de compradores en China.

¿Qué números se manejan en el mercado de B2B?

A nivel global son 12,2 billones de dólares y en España 22.800 millones. Un mercado que crece.

¿Cómo creen que evolucionará el comercio electrónico y la digitalización? ¿Por qué China está por delante?

China va mucho más rápido que el resto en digitalización, primero el comercio electrónico ya representa el 30% de las ventas. En Estados Unidos este porcentaje es del 14% y en Europa está por debajo del 10%. También hay que considerar que las generaciones más jóvenes ya hacen todo a través del móvil. En digital, China es el primer país. La gente está acostumbrada a trabajar, divertirse y comprar con el teléfono móvil y esto facilita mucho la venta a distancia. Pensamos que el ecommerce va a continuar creciendo, pero creemos en la combinación entre las tiendas físicas y la venta a través de internet, en el llamado new retail, pero siempre con el cliente en el foco. La conexión entre ambos ámbitos son los datos.

Habla de los datos, el gran negocio de competidores como Amazon. ¿Están pensando en invertir en este negocio aquí en Europa?

Tenemos AliCloud en China y si me preguntas una definición de Alibaba, te diría que es una compañía de datos y tecnología, por lo que es una parte importante de nuestro negocio. Tenemos muchos centros de datos en China. En Europa tenemos ahora dos centros localizados en Alemania, pero estamos focalizados en las compañías que están interesadas en llegar a China y en proveerlas del servicio de cloud como ya hicimos hace dos años a través del acuerdo con El Corte Inglés.

¿Están pensando en crecer en este sentido aquí en Europa?

No es una prioridad en este momento, sí es, como digo, una gran prioridad en China. Consideramos que ahora debemos centrarnos en las compañías que quieren exportar a este tiempo. En cualquier caso, es una cuestión de tiempo, quizá algún día. En España nos vamos a centrar ahora en el B2B, quizá en otros países de Europa el cloud sea más atractivo, aunque por ahora no es la prioridad.

¿Necesitan abrir más centros logísticos en Europa?

Nosotros tenemos varios centros logísticos aquí en Europa, el mayor de todos ellos en Lieja en Bélgica, abierto las 24 horas al día. Queremos seguir creciendo. España es el mercado más importante para Aliexpress, Francia e Italia están creciendo también muy rápido. Queremos crecer en el sur de Europa. En España tenemos ya tres centros en Madrid y luego trabajamos con distintos socios, pero seguimos creciendo. Acabamos de abrir un centro de clasificación en San Fernando de Henares, Madrid.

¿Cómo ha cambiado la relación con Correos, porque están apostando también por su propia logística?

Vamos a seguir trabajando con Correos porque nuestros envíos están creciendo cada día, pero es verdad que necesitamos también otros socios. Trabajamos también con China Post, aunque no en última milla.

Más allá de las compras, también tienen AliPay...

Sí, AliPay llegó a España antes de la pandemia. No es solo una herramienta de pago, también es un sistema de márketing. En 2019 tuvimos el mayor incremento de usuarios de este sistema en España, que consiguió un millón de turistas chinos. AliPay estará en cualquier sitio en el que los chinos quiera estar y ayuda a que gasten más dinero.

Los problemas en la cadena de suministro no serán un problema para Alibaba. Así lo confirma Cripriani ante las preguntas de elEconomista, a las que señala que desde la compañía garantizan que "los productos que se compren durante el 11.11 llegarán a los consumidores españoles en un máximo de diez días".

El director general de Alibaba para el Sur de Europa mantiene que pese al atasco que se está produciendo en la cadena de suministro global y que ha llevado a un aumento de los precios nunca antes visto, su compromiso con los clientes de la compañía em España sigue firme. Para conseguirlo, cuentan con almacenes logísticos en Europa. "Nos hemos movido", confirma Cipriani.

En este sentido, Ignacio Zunzunegui, responsable de Marketing de Aliexpress, señaló en el I Foro del retail y el Gran Consumo que organizó elEconomista hace unos días, que "todas las marcas o productos que se quieran vender en el 11/11 deben tener stock accesible suficiente para que todo el mundo lo reciba en diez, cinco, tres días como plazos de entrega para que los usuarios no se vean afectados".

Esta es la forma en la que la compañía tratará de esquivar los cuellos de botella de la cadena de suministro y transporte que ya está afectando a productos tan variados como el alcohol o el vidrio en todo el mundo. "Cerramos el mundo durante año y medio y de repente lo reiniciamos muy rápidamente. Esto ha generado muchos problemas y se ha convertido en un problema mundial", afirma Cipriani.

"Hay menos vuelos, más peticiones para el transporte de mercancías a través de los barcos, e incluso se está trabajando en el ámbito ferroviario para facilitar el tránsito, pero aún así es un problema mundial", señala, refiriendo que lo más relevante es la gran demanda de productos de China que se está produciendo en todo el mundo.

En 2016, tras su entrada con una primera oficina en España, Alibaba llegó a un acuerdo con Correos para facilitar su logística. Solo tres años después, la compañía pública española renovó su alianza estratégica con el gigante chino durante tres años más, hasta el próximo ejercicio con dos objetivos claros: reforzar el papel de la empresa española como socio logístico de referencia del gigante chino e implementar nuevas medidas para reducir los tiempos de entrega de los productos que vengan desde China.

Correos se encarga del reparto a nivel internacional de todos los productos que se compren en su plataforma AliExpress Plaza. Pero no solo eso. Además, de los repartos en España, si hay pedidos desde Europa o América Latina, Correos de que el producto llegue a su destino final. El director general de Alibaba en el sur de Europa asegura que "vamos a seguir con Correos, pero necesitamos también a otros socios para garantizar las entregas y apoyar nuestro crecimiento".

En Alibaba, como han reiterado en varias ocasiones, están convencidos de que "los consumidores chinos tienen ganas de comprar productos europeos y, en particular, de Europa del sur". No obstante, no todas las empresas están listas y hay todavía un gran camino por recorrer en el que, según asegura Cipriani, su empresa tiene mucho que decir, ayudando a exportar a las pymes de nuestro país. Según este estudio de Alibaba, algo más de la mitad (52%) de las pymes en la UE exportan a nivel internacional, aunque principalmente a otros Estados miembros. Casi una de cada cinco afirma que los costes de transporte (19%) o la falta de personal y recursos (18%) suponen un freno a la hora de crecer, algo para lo que Alibaba supone una herramienta de apoyo.

A pesar del altos precios de los fletes y la escasez de contenedores, China sigue siendo un destino estratégico para las empresas españolas. Sin embargo, y aunque las exportaciones a este país asiático han aumentado de forma considerable en los últimos años, tan solo suponen por ahora el 7% de las ventas de las empresas españolas en el exterior. "Solo hay entre 100 y 200 empresas españolas exportando a China, nosotros somos muy fuertes allí y podemos ayudar a las pequeñas y medianas empresas a vender allí", asegura el director general de Alibaba en el sur de Europa, Rodrigo Cipriani.

El comercio de mercancías entre China y España creció el año pasado en 6,7% en un contexto además muy complicado debido a la pandemia, en el que la economía mundial registró gran descenso. Y no solo eso. Pese a las fuertes restricciones al transporte y la paralización de los vuelos, las exportaciones españolas al gigante asiático aumentaron en un 20,3%.

Alibaba quiere derribar las barreras a las que se enfrentan tanto las pymes europeas, en general, como las españolas en particular, a la hora de vender al exterior. Su director general en el Sur de Europa explica así cómo trabajan desde soluciones logísticas hasta plataformas de comercio electrónico que ofrecen acceso a clientes de todo el mundo. En un reciente estudio del gigante chino realizado en Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos y Polonia se pone de manifiesto aunque el 73% de las pymes europeas vende a otros Estados miembros de la UE y casi un tercio exportan a Norteamérica (30%), solo el 17% vende actualmente en China. Solo el año pasado, las empresas europeas vendieron bienes por valor de 36.800 millones de dólares a consumidores chinos a través de Alibaba.