Los 3 productos indispensables para tu 'skincare' este año

Como cada comienzo de año, queremos hacer las cosas bien, empezar a hacer deporte, apuntarte a ese gimnasio que llevabas sin ir meses, tener hábitos saludables, comer bien, y sobre todo, cuidarnos la piel de una forma más efectiva para no arrepentirnos los años próximos de marcas, enrojecimientos, arrugas, luminosidad, grasa o acné.

A este respecto, queremos que nuestra rutina facial tenga impacto en nuestra salud y bienestar general. Sin embargo, no todos los productos de cuidado de la piel son iguales, muchas veces nos vamos a marcas que no conocemos y que por precio nos encajan, pero no nos damos cuenta de que pueden tener un impacto negativo a largo plazo.

Es por eso que cada vez se está optando por productos de cuidado de la piel sostenibles, hechos a base de materiales que provienen de la naturaleza, generando asi un impacto positivo en el medio ambiente, a base de ingredientes naturales y orgánicos. Cada vez son mas los que apuestan por una cosmética sostenible con este tipo de productos, libres de químicos dañinos e ingredientes que puedan ser perjudiciales para nuestra piel.

Olivier Claire se suma al mundo de los activos vegetales con sus eficaces tratamientos, proponiendo protocolos de cuidado con resultados extraordinarios que destacan por su efectividad y cosmética natural. Así te presentamos una pequeña rutina con productos que nutrirán y reconfortarán tu piel:

Espuma de Cuidado de Alto Rendimiento

Esta espuma ofrece una limpieza profunda que deja tu piel completamente desintoxicada y cómoda al tacto. Gracias a su formulación con ingredientes de alta calidad, como el Malvavisco descontaminante, la Salicornia hidratante y la Malva calmante, esta espuma no solo limpia tu piel, sino que también la nutre y la protege. Y lo mejor de todo es que su acción sinérgica aclara el cutis para darle una exquisita luminosidad.

No importa si tu piel es seca, mixta o grasa, la Espuma de Cuidado de Alto Rendimiento está diseñada para todo tipo de pieles.

Crema Nutritiva de Alto Rendimiento

Gracias a su formulación única, esta crema nutritiva proporciona una hidratación profunda que dará como resultado una piel más firme, redensificada y resplandeciente. Además, su acción intensa rejuvenece la piel, dejándola visiblemente más suave, tersa y juvenil.

Tampoco importa cuál sea tu tipo de piel, la Crema Nutritiva de Alto Rendimiento está diseñada para satisfacer las necesidades de todos los tipos de piel, y proporciona una experiencia de cuidado de la piel.

Exfoliante de Alto Rendimiento con Granulos

Con su fórmula especial de aceite de rosa Mosqueta, células nativas de Hinojo marino y polvos naturales, esta exfoliante es esencial para optimizar tus rituales de belleza. Este exfoliante con gránulos es perfecto para eliminar las células muertas de tu piel, mientras que su fórmula rica en aceites y células nativas de Hinojo marino nutre e hidrata profundamente tu piel. Además, su acción suave y efectiva deja tu piel visiblemente más luminosa y radiante. El Exfoliante de Alto Rendimiento con Gránulos es la etapa esencial para optimizar tus rituales de belleza y lograr una piel mas sana y bella.