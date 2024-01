Veuve Clicquot inaugura la temporada de nieve abriendo dos terrazas en Andorra y Formigal

Durante más de 250 años, Veuve Clicquot, la Maison de Champagne por excelencia, ha apostado por las experiencias únicas e inaugura la temporada de nieve abriendo dos terrazas en Andorra y Formigal: la terraza Veuve Clicquot In The Snow en Grandvalira y la terraza Boutique Sarrios by Veuve Clicquot en Formigal.

Veuve Clicquot In The Snow en Grandvalira

La Maison celebra la llegada del invierno y de la temporada de esquí con un espacio inigualable en la pista Pi de Migdía, en el sector de El Tarter. Una terraza de invierno muy chic y solaire, donde disfrutar del espíritu alegre y optimista de la vida, la "joie de vivre", acompañado de la mejor gastronomía y el après ski más cool.

La Terraza Veuve Clicquot In The Snow en Grandvalira ofrece una cocina renovada con un nuevo espacio interior de diseño exclusivo con capacidad para 25 personas que permite vivir un ambiente de lujo y exclusivo apto para los paladares más exigentes.

Los visitantes más sibaritas podrán degustar una gran selección de productos gourmet y unas fondues vigneronnes de la mano de Xavier Formatger Affineur mientras prueban el mejor champán y disfrutan de unas vistas increíbles. También cuentan con un menú diurno en el que se incluye una copa de Veuve Clicquot Yellow Label de bienvenida.

La distinguida marca de champán también estará presente en el après-ski de Grandvalira, con un nuevo reservado VIP en L'Abarset "el Petit Bistró Clicquot" con capacidad para 30 personas y accesible con reserva previa con un horario de 11 a 15:30 horas.

Boutique Sarrios by Veuve Clicquot

Descubre un rincón único en la zona de Sarrios, rompiendo con las tradiciones. Este espacio elegante y sofisticado está diseñado para los amantes de lo exclusivo en un entorno incomparable. Con su icónico color y espíritu festivo, la Terraza Boutique Sarrios by Veuve Clicquot en el valle de Izas, a la que se puede acceder a pie o esquiando, es una opción perfecta para tu jornada de esquí.

Veuve Clicquot ofrece como propuesta gastronómica en Terraza Boutique Sarrios by Veuve Clicquot su "Burgue & Bubbles", el combo más exquisito que encontrarás. A tu copa de Veuve Clicquot Yellow Label se une la Burger Clicquot: un delicioso pan brioche con una salsa mahonesa achampanada y la mejor carne de vaca mayor. Y si prefieres un aperitivo, encontrarás en nuestra carta un mollete templado de jamón ibérico de bellota y aceite de oliva; cecina ahumada la finca, aceite ahumado, almendras y pan; unas deliciosas croquetas de boletus, mahonesa de trufa, brotes; gyozas de pato o langostinos con un suave rebozado y salsa.

En la Terraza Boutique Sarrios by Veuve Clicquot podrás disfrutar de música en directo con nuestros djs residentes, pero además contara con los mejores djs invitados como: David Penn, Crusy, Piem, Maya, Mattia Torrione, Cristina Tosio, Maik Miroux y Marta Vandam.